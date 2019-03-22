Нюша вышла на подиум и показала фигуру после родов

Певица Нюша представила собственную коллекцию одежды на Неделе моды в Москве. Исполнительница вышла на подиум во время собственного шоу.

Нюша стала мамой 6 ноября 2018 года, она родила дочь. Через несколько месяцев певица вернулась к активной работе. На Неделе моды певица презентовалан а полдиуме коллекцию одежды, устроив для зрителей шоу. Молодая мама выпускает далеко не первую коллекцию, но впервые представила её в рамках модного дефиле.

В коллекции одежда в стиле спорт-шик, которы так любит сама певица. На подиуме Нюша появилась с дерзкой чёлкой, в шортах и спортивной куртке. Шоу исполнительница осталась довольна, несмотря на задержку и организаторские сложности.

"Большое спасибо моей команде, которая вложила все свои силы, любовь и душу в этот проект, и, несмотря на задержку, шоу и сам показ получился именно таким, каким я его представляла… Я получила огромное удовольствие от выступления и от того, какой получилась эта коллекция!", — поделилась после показа Нюша.

Певица усиленно работает над тем, чтобы вернуться в форму после рождения малышки.