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Нюша вышла на подиум и показала фигуру после родов 

News.ru + ещё 3 19 минут назад
Певица Нюша представила собственную коллекцию одежды на Неделе моды в Москве. Исполнительница вышла на подиум во время собственного шоу.
Нюша стала мамой 6 ноября 2018 года, она родила дочь. Через несколько месяцев певица вернулась к активной работе. На Неделе моды певица презентовалан а полдиуме коллекцию одежды, устроив для зрителей шоу. Молодая мама выпускает далеко не первую коллекцию, но впервые представила её в рамках модного дефиле.
В коллекции одежда в стиле спорт-шик, которы так любит сама певица. На подиуме Нюша появилась с дерзкой чёлкой, в шортах и спортивной куртке. Шоу исполнительница осталась довольна, несмотря на задержку и организаторские сложности.
"Большое спасибо моей команде, которая вложила все свои силы, любовь и душу в этот проект, и, несмотря на задержку, шоу и сам показ получился именно таким, каким я его представляла… Я получила огромное удовольствие от выступления и от того, какой получилась эта коллекция!", — поделилась после показа Нюша.
Певица усиленно работает над тем, чтобы вернуться в форму после рождения малышки.
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