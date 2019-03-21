Новые подробности беременности Заворотнюк

Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк

В СМИ продолжают муссироваться слухи о том, что третий ребенок Анастасии Заворотнюк появился на свет благодаря суррогатной матери. Режиссер, у которого актриса снималась как раз во время предполагаемой беременности, отметил, что никто живота у нее не видел.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря главной роли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Режиссером многосерийного фильма был Алексей Кирющенко . Спустя много лет Алексей и Анастасия снова работают вместе. Теперь уже в сериале "Между нами, девочками-2".

"Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала "Между нами, девочками-2"? И живота у нее не было", — цитирует Алексея Кирющенко сайт "Комсомольская правда".

Режиссер отметил, что Анастасия Заворотнюк снималась без перерывов, так как у нее была большая роль и на съемках она проводила много времени.

"Держала себя в хорошей физической форме", — подчеркнул режиссер.

За комментариями относительно подозрительной беременности Анастасии Заворотнюк репортеры обратились к медикам. Согласно их данным, в таком возрасте, как у артистки (ей 47 лет. — Прим.ред.), обычно пользуются услугами донора женской яйцеклетки. После 45 лет женский организм уже почти не вырабатывает яйцеклетки, способные к зачатию. Впрочем, делала ли актриса процедуру ЭКО, неизвестно.