«Путной старухи из меня не получится»

Ведущая призналась, что ощущает себя «бесшабашнее» с годами.

Ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина призналась своим поклонникам, что ее не только не смущает её возраст, но она даже лучше себя ощущает с годами. Ведущая выложила фото в своём аккаунте в Instagram, на котором она в ярко-красном костюме с довольно короткой юбкой.

«Чем старше я становлюсь, тем моложе и бесшабашнее себя ощущаю…Чувствую, путной старухи из меня не получится…»,

— написала Бородина. Под фото оставила свой комментарий другая звезда — Елена Темникова . Она написала, что Бородина выглядит на снимке "очень красиво". Фанаты тоже не остались в стороне и прокомментировали фото ведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 20 Мар 2019 в 7:38 PDT «Все пройдет! Норм старушка получится!», «Женщина внешне выглядит и чувствует, так как позволяют ей гормоны!», «Это пройдет через пару лет. Перед сорокетом всегда эйфория и молодость кажется вечной», — написали поклонники Бородиной.

Напомним, что Ксения Бородина накануне заявила, что начала собирать дома свою библиотеку. Она призналась, что настал тот момент, когда ей нравится выбирать книги и статуэтки.