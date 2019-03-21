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«Путной старухи из меня не получится» 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Ведущая призналась, что ощущает себя «бесшабашнее» с годами.
Ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина призналась своим поклонникам, что ее не только не смущает её возраст, но она даже лучше себя ощущает с годами. Ведущая выложила фото в своём аккаунте в Instagram, на котором она в ярко-красном костюме с довольно короткой юбкой.
«Чем старше я становлюсь, тем моложе и бесшабашнее себя ощущаю…Чувствую, путной старухи из меня не получится…»,
— написала Бородина. Под фото оставила свой комментарий другая звезда — Елена Темникова. Она написала, что Бородина выглядит на снимке "очень красиво". Фанаты тоже не остались в стороне и прокомментировали фото ведущей.
«Все пройдет! Норм старушка получится!», «Женщина внешне выглядит и чувствует, так как позволяют ей гормоны!», «Это пройдет через пару лет. Перед сорокетом всегда эйфория и молодость кажется вечной», — написали поклонники Бородиной.
Напомним, что Ксения Бородина накануне заявила, что начала собирать дома свою библиотеку. Она призналась, что настал тот момент, когда ей нравится выбирать книги и статуэтки.
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Звёзды , Видео , Ксения Бородина , Елена Темникова
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