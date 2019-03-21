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18 редких откровенных фотографий Мэрилин Монро 

BigPicture.ru 5 часов назад
Мало кто знает, что в начале своей карьеры легенда мирового кино Мэрилин Монро была моделью одного из известнейших пин-ап-художников Эрла Морана. Монро начала позировать для него, будучи 19-летней начинающей актрисой, а Моран тогда уже зарекомендовал себя как ведущий создатель красивых женских портретов.
Художник фотографировал юную Мэрилин, а затем создавал изображения, почти не отличавшиеся от оригинала. О совместной работе с Монро Моран вспоминал так:
«Она все делала естественно. Выполняла всегда то, что я требовал. И была самой чувственной девушкой. Лучше всех остальных. На эмоциональном уровне она также все делала правильно. Ее движения, руки, тело — все было совершенным».
Мы нашли для вас те самые кадры, с которых и срисовывали будущую звезду.
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Звёзды , Фото , Мэрилин Монро
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