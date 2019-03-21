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Елена Беркова пообещала в свой день рождения представить нового избранника 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько дней назад популярная российская порноактриса Елена Беркова угодила в больницу. Ее пиар-директор Максим Клименко сообщил, что в последнее время звезда жила в очень напряженном графике. Из-за этого в один из дней у нее случился голодный обморок. Между тем он выразил надежду, что порноактриса, сыгравшая главные роли не в одном десятке фильмов для взрослых, поправится к своему дню рождения — 21 марта. Судя по всему, сейчас звезда постельных сцен уже покинула клинику.
Представители Елена Берковой сообщили, что праздник в честь дня рождения звезды все-таки состоится, несмотря на ее неважное самочувствие в последние дни. Светская львица и модель пригласила всех на свой день рождения, который будет праздноваться по улице Тверской, 22 в центре Москвы. Отметим, что по этому адресу находится клуб-бар «Руки Вверх!», который принадлежит легендарному музыканту одноименной группы Сергею Жукову. Будет ли сам певец на вечеринке пока неизвестно.
Представители модели рассказали, что в программе запланировано сразу несколько мероприятий. Это фуршет, презентация новой песни, шоу-программа в «неповторимом стиле Елены Берковой» и публичные откровения.
Но самое главное, что вечером 21 марта Елена Беркова представит своего нового ухажера. Отметим, что звезда встречалась за свою жизнь уже не с одним мужчиной, однако ей никак не удается устроить свою личную жизнь, сообщает teleprogramma.pro.
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