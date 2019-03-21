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Водянова опубликовала честное селфи 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Супермодель опубликовала фото без мейкапа.
Наталья Водянова поделилась с фолловерами снимком, на котором у нее нет мейкапа. На кадре можно увидеть первые морщинки на лбу модели.
Но при этом подписчики в комментариях отмечают, что Наталья прекрасно выглядит и без косметики.
«Очень мило и красиво!; «Красавица»; «Душевная фотография»; «Волшебная красота»; «Какая вы потрясающая!»; «Нереальная»; «Наталья здесь выглядит довольно девственно», — пишут фолловеры. К слову, к красоте у Водяновой особый подход.
Красота — это целая философия. Она не о том, как ты накрашена, а о том, что ты чувствуешь, о чем думаешь, что делаешь, к чему стремишься и какой выбор делаешь,
— рассказывала она в разговоре с Vogue.
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Звёзды , Наталья Водянова
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