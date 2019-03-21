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Ирина Шейк поздравила подругу обнаженным фото 

FashionTime + ещё 1 1 час назад
33-летняя супермодель Ирина Шейк — мастер привлекать к себе внимание. И для этого знаменитости практически не надо ничего делать, достаточно лишь опубликовать новое фото в своем личном Инстаграм-блоге. Или, к примеру, выйти в свет с ребенком. Надеть платье с обнаженной спиной, поцеловать своего избранника Брэдли Купера
Подобное произошло и в этот раз, когда Шейк поделилась с подписчиками фотографией, с помощью которой поздравляет с днем рождения свою подругу и коллегу по цеху 33-летнюю супермодель Анну Вьялицыну.
«С днем рождения, моя любовь»,
— лаконично прокомментировала снимок Ирина Шейк. Предположим, что другие слова поздравлений были сказаны уже при непосредственном общении или по телефону.
Снимок вызвал интерес и бурю эмоций у поклонников, так как на нем обе модели полуобнажены и позируют, обнимая друг друга. Комментарии были разные и противоположные по степени оценки. Большинство подписчиков Ирины Шейк восхитились, но среди них были и несколько недоброжелателей.
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Звёзды , Видео , Брэдли Купер , Анна Вьялицына , Ирина Шейк
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