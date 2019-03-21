Ирина Шейк поздравила подругу обнаженным фото

33-летняя супермодель Ирина Шейк — мастер привлекать к себе внимание. И для этого знаменитости практически не надо ничего делать, достаточно лишь опубликовать новое фото в своем личном Инстаграм-блоге. Или, к примеру, выйти в свет с ребенком. Надеть платье с обнаженной спиной, поцеловать своего избранника Брэдли Купера

Подобное произошло и в этот раз, когда Шейк поделилась с подписчиками фотографией, с помощью которой поздравляет с днем рождения свою подругу и коллегу по цеху 33-летнюю супермодель Анну Вьялицыну

«С днем рождения, моя любовь»,

— лаконично прокомментировала снимок Ирина Шейк. Предположим, что другие слова поздравлений были сказаны уже при непосредственном общении или по телефону.

Снимок вызвал интерес и бурю эмоций у поклонников, так как на нем обе модели полуобнажены и позируют, обнимая друг друга. Комментарии были разные и противоположные по степени оценки. Большинство подписчиков Ирины Шейк восхитились, но среди них были и несколько недоброжелателей.