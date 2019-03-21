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Режиссер «Прекрасной няни» высказался о беременности Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В СМИ до сих пор не утихают обсуждения беременности 47-летней Анастасии Заворотнюк. Некоторые считают, что дочь выносила суррогатная мать.
Теперь высказался и режиссер Алексей Кирющенко, который снимал актрису во время предполагаемой беременности. Ранее он создавал "Мою прекрасную няню", а осенью работал с Заворотнюк над проектом "Между нами, девочками-2". Кирющенко также склоняется к версии суррогатного материнства. Он заявил, что этой осенью проходили съемки, Анастасия много времени проводила на площадке, а живота у нее не было совсем.
"Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала "Между нами, девочками-2"? И живота у нее не было", — заявил режиссер.
Напомним, 11 марта стало известно о том, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями. Супруги рассказали, что скрывали беременность из-за страха выкидыша, а потом еще несколько месяцев молчали о рождении ребенка.
Женский форум
Звёзды , Алексей Кирющенко , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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