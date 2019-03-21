Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж 

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Екатерина Малышева и ее супруг принц Эрнст Август Ганноверский стали родителями во второй раз

Псориаз на лице, отсутствие пупка, шрамы и не только: Кардашьян, Темникова и другие звездные красотки, которые не стесняются своих изъянов