Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж 

43-летняя актриса стала блондинкой.
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова уже много лет верна темному цвету волос. Поэтому новый снимок сильно удивил фолловеров звезды. Чулпан в Instagram опубликовала селфи, на котором она позирует блондинкой.
В подписи к кадру актриса объяснила неожиданную смену имиджа.
Производственная необходимость изменения окраса!
— объяснила Чулпан.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Фолловеры Чулпан оценили смену имиджа актрисы: «Вам идет»; «-20 лет»; «Блондинка вам к лицу»; «Очень красивая»; «Такая милашка. Красоту нечем не испортишь»; «Очень молодо и живо»; «А мне очень нравится! Оставайтесь блондинкой!»; «Супер, снова 18!»; «Вам очень идет светлый волос! Помолодели».