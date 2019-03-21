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Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж 

WMJ.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
43-летняя актриса стала блондинкой.
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова уже много лет верна темному цвету волос. Поэтому новый снимок сильно удивил фолловеров звезды. Чулпан в Instagram опубликовала селфи, на котором она позирует блондинкой.
В подписи к кадру актриса объяснила неожиданную смену имиджа.
Производственная необходимость изменения окраса!
— объяснила Чулпан.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Фолловеры Чулпан оценили смену имиджа актрисы: «Вам идет»; «-20 лет»; «Блондинка вам к лицу»; «Очень красивая»; «Такая милашка. Красоту нечем не испортишь»; «Очень молодо и живо»; «А мне очень нравится! Оставайтесь блондинкой!»; «Супер, снова 18!»; «Вам очень идет светлый волос! Помолодели».
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Звёзды , Чулпан Хаматова , WMJ.RU
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