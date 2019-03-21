Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о визите Началовой

Финалистка телепроекта "Битва экстрасенсов" Кажетта сообщила, что несколько лет назад певица Юлия Началова приходила к ней, чтобы поговорить.

Шаманка призналась, что заметила: певица угасает из-за стрессов.

"Она дарила любовь, раздаривала себя и жила в стрессе. Из-за стрессов в ней и проснулись все эти болезни", — цитирует экстрасенса "Вечерняя Москва".

Кажетта сказала, что решила не пугать артистку.

"Заметила и ее больные руки, говорившие о том, что здоровье покидает ее. Но не стала говорить ей о смерти. Впрочем, Юлия и сама в последние годы чувствовала, что скоро уйдет", — уверена она. Кажетта добавила, что Началову сгубили не вредные привычки, а мужчины. "У нее был стресс из-за первого мужа, затем после второго мужа еще был мужчина, вызывавший немало волнений", — констатировала она.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.