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Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о визите Началовой 

Газета.Ru 5 часов назад
Финалистка телепроекта "Битва экстрасенсов" Кажетта сообщила, что несколько лет назад певица Юлия Началова приходила к ней, чтобы поговорить.
Шаманка призналась, что заметила: певица угасает из-за стрессов.
"Она дарила любовь, раздаривала себя и жила в стрессе. Из-за стрессов в ней и проснулись все эти болезни", — цитирует экстрасенса "Вечерняя Москва".
Кажетта сказала, что решила не пугать артистку.
"Заметила и ее больные руки, говорившие о том, что здоровье покидает ее. Но не стала говорить ей о смерти. Впрочем, Юлия и сама в последние годы чувствовала, что скоро уйдет", — уверена она. Кажетта добавила, что Началову сгубили не вредные привычки, а мужчины. "У нее был стресс из-за первого мужа, затем после второго мужа еще был мужчина, вызывавший немало волнений", — констатировала она.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.
21 марта в 12:00 в Москве началась церемония прощания с Юлией Началовой. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды.
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Звёзды , Видео , Юлия Началова , Газета.Ru , Вечерняя Москва
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