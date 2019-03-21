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Анна Михалкова рассказала о непростых отношениях с мамой 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Звезда призналась, что уважает, но не принимает многие поступки Татьяны Михалковой.
Актриса, телеведущая, продюсер, старшая дочь Никиты Михалкова Анна Михалкова на днях дала интервью, в котором решилась рассказать о своих отношениях с мамой и детьми. Звезда заметила, что никогда не дружила с Татьяной Михалковой так, как ей сейчас удается дружить со своими сыновьями и дочерью. Более того, отношения между супругой Никиты Михалкова и Анной не всегда были простыми. Со многими поступками Татьяны Евгеньевны ее старшая дочь не была согласна.
Я категорически против того, чтобы быть наследием моей мамы потому, что я всегда с ней находилась в протесте. Но при этом я считаю, что если поступать в жизни как-то, то только так, как она. Хотя я вообще это не принимаю. Я абсолютно отдаю должное, что вот такого отношения и к семье, и к своим родным беззаветного, я не видела у других людей. Но это не мешает мне быть совершенным ее антогонистом,
— призналась Анна Михалкова, когда Яна Павлидис, пригласившая звезду на интервью сделала предположение, что мудрость актрисе досталась от ее мамы.
Также Анна призналась, что она всю жизнь старалась избегать принятия серьезных решений, но ей все равно приходится постоянно это делать. Говоря же о детях, Анна отметила — они почти не смотрят фильмы с ее участием: «Для них достаточно того, что дома всегда их пилю, требую каких-то побед или хвалю. Для них я, в первую очередь, мама». Также ей удается быть другом для сыновей и дочери. Однако она не советует остальным родителям перенимать данную модель воспитания: «С опытом ты понимаешь, что некая дистанция нужна. Она позволяет что-то диктовать». Тем не менее, Анне всегда интересно мнение ее детей, и она старается к этому прислушиваться.
Напомним, что Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке подрастают трое детей. В 2000 году у супругов родился сын Андрей, в 2001-м — сын Сергей, а в 2013 году появилась на свет дочь Лидия.
Лицо младшей Анна в своем Instagram предпочитает не показывать. Тем не менее в июле актриса впервые сделала исключение. В stories ее сестры Надежды Михалковой появилось короткое видео, в ходе которого можно было рассмотреть Лиду.
К слову, ранее звездная мама признавалась, что у ее малышки весьма непростой характер: «Оказалось, что 1 девочка — это сложнее, чем 2 мальчика-погодки», — уверяла она. А также сообщала, что иногда называет дочь «Лида-гопник».
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