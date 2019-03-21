Любовные треугольники знаменитостей 

Сегодня самый обсуждаемый любовный треугольник знаменитостей — Константин Богомолов-Ксения Собчак-Максим Виторган. Ксения с 2013 года была замужем за актёром и режиссёром Максимом Виторганом. Эта пара выглядела образцовой, супруги регулярно появлялись на светских вечеринках, делились подробностями жизни в соцсетях и воспитывали сына, родившегося в 2016 году. Но в какой-то момент Собчак стали замечать на торжествах с театральным режиссёром Константином Богомоловым. Долгое время Собчак не комментировала домыслы о романе с Богомоловым, но в итоге правда раскрылась, а пара Виторган-Собчак распалась. Смотрите видео и узнайте о других знаменитостях, запутавшихся в отношениях.