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Обнажившийся красавец-сын «разочаровал» Нагиева 

Дни.ру + ещё 4 35 минут назад
Фото: Дни.ру
Сын актера и телеведущего Дмитрия Нагиева — Кирилл продемонстрировал обнаженный торс. Привычку показывать себя во всей красе он явно унаследовал от отца.
В личном Instagram Кирилл Нагиев опубликовал черно-белый снимок. 29-летний мужчина позирует перед камерой без рубашки. На его теле можно заметить татуировки.
"У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее", — подписал он ниже. Многие подписчики Кирилла решили, что пост посвящен Дмитрию Нагиеву. В комментариях они принялись рассуждать на вечную тему — о конфликте отцов и детей.
@kirill_nagiev
Размышления пользователей Сети разбавил Нагиев-старший. "Молодец, сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда", — написал Дмитрий.
Отметим, что телеведущий сам часто балует подписчиц, выкладывая в соцсети откровенные снимки. Например, недавно он запечатлел себя без штанов — в нижнем белье. Фанатки Дмитрия тогда буквально с ума сошли от восторга — они написали сотни комплиментов звезде.
Отметим, что фото Кирилла без рубашки интернет–обывательницы тоже оценили по достоинству. "Нет слов, но как я замужняя девушка могу так на долго зависнуть над вашим фото!) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "У вас очень интересная внешность, брутал с невероятно добрвми глазами редкость! Буду ждать выхода фильмов с вашим участием👏👏👏👏", "А че все кинохи до сих пор с Козловским и Петровым в главных, а не с тобой?!🧐", "У меня тут подружки есть.. они очень хотят, чтобы Вы попытались их разочаровать.. ", "Слишком горяч", — писали Нагиеву-младшему разгоряченные поклонницы.
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