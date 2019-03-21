Собчак показала фото с дня рождения сына 

И рассказала, как отмечали праздник.
Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак растит маленького сына Платона. Все свободное время звезда проводит с малышом. И если раньше Ксения Собчак практически ничего не рассказывала о ребенке, то сейчас с удовольствием делится фото и видео с участием сына. Напомним, 18 ноября у Платона был день рождения. Мальчику исполнилось два года. Конечно, звездные родители устроили для малыша веселый праздник, но не такой масштабный, как это любят делать многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
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Сейчас стало очень модно праздновать детские дни рождения, как свадьбы. С огромным количеством гостей, обширной программой и обязательным видеорепортажем. Возможно, и нам так когда-нибудь захочется размахнуться. А в этом ноябре мы отпраздновали очень уютно с шариками, мыльными пузырями и любимыми героями Платона. Спасибо команде @moreshowcom за четкую организацию без головной боли. Кстати, ребята частенько проводят праздники за границей, и я думаю, это главный показатель их уровня!
— рассказала Ксения Собчак, поделившись снимком с дня рождения сына.
Отметим, недавно телеведущая и актер Максим Виторган официально прокомментировали разлад в семье. Звездные супруги разводятся и уже давно не живут вместе. Но они очень любят своего сына и продолжат его воспитывать сообща.
Максим навсегда в моей жизни останется. Независимо от того, вместе мы или не вместе. Он навсегда останется человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы с ним навсегда родственники. Мне кажется, это очень важно.
— говорила Ксения Собчак.
К слову, знаменитость отмечала, что Платон кардинально изменил ее взгляды на детей и материнство. Раньше телеведущая часто позволяла себе резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы».
Звездная мама в последнее время все чаще показывает в личном блоге маленького сына. Однако отчетливо лицо Платона поклонники не могли рассмотреть. Чаще всего мальчика телеведущая снимала со спины или в профиль или ретушировала фотографии. Но недавно сделала исключение. Ксения Собчак показала, как сын с интересом изучает предметы на ее туалетном столике. И найдя духи, малыш поворачивается лицом к маме, чтобы узнать, для чего они ей. Телеведущая не стала убирать камеру, а продолжила съемку. И поклонники увидели лицо двухлетнего Платона.
Знаменитость наслаждается материнством. Она радуется любым успехам ребенка. А Платон уже растет настоящим джентльменом. Двухлетний малыш знает, что нужно сказать маме, чтобы поднять ей настроение на весь день.