Собчак показала фото с дня рождения сына

И рассказала, как отмечали праздник.

Известная телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак растит маленького сына Платона. Все свободное время звезда проводит с малышом. И если раньше Ксения Собчак практически ничего не рассказывала о ребенке, то сейчас с удовольствием делится фото и видео с участием сына. Напомним, 18 ноября у Платона был день рождения. Мальчику исполнилось два года. Конечно, звездные родители устроили для малыша веселый праздник, но не такой масштабный, как это любят делать многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

— рассказала Ксения Собчак, поделившись снимком с дня рождения сына.

Отметим, недавно телеведущая и актер Максим Виторган официально прокомментировали разлад в семье. Звездные супруги разводятся и уже давно не живут вместе. Но они очень любят своего сына и продолжат его воспитывать сообща.

Максим навсегда в моей жизни останется. Независимо от того, вместе мы или не вместе. Он навсегда останется человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы с ним навсегда родственники. Мне кажется, это очень важно.

— говорила Ксения Собчак.

К слову, знаменитость отмечала, что Платон кардинально изменил ее взгляды на детей и материнство. Раньше телеведущая часто позволяла себе резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы».

Звездная мама в последнее время все чаще показывает в личном блоге маленького сына. Однако отчетливо лицо Платона поклонники не могли рассмотреть. Чаще всего мальчика телеведущая снимала со спины или в профиль или ретушировала фотографии. Но недавно сделала исключение. Ксения Собчак показала, как сын с интересом изучает предметы на ее туалетном столике. И найдя духи, малыш поворачивается лицом к маме, чтобы узнать, для чего они ей. Телеведущая не стала убирать камеру, а продолжила съемку. И поклонники увидели лицо двухлетнего Платона.

Знаменитость наслаждается материнством. Она радуется любым успехам ребенка. А Платон уже растет настоящим джентльменом. Двухлетний малыш знает, что нужно сказать маме, чтобы поднять ей настроение на весь день.