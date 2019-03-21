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«Я отошел в сторонку»: Галкин сделал заявление о Пугачевой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату. Примадонне отечественной эстрады исполнится 70 лет. В честь такого события организован грандиозный концерт, о котором рассказал ее супруг Максим Галкин.
Максим Галкин дал большое интервью телеканалу "Дождь". Певец рассказал о подготовке Аллы Пугачевой к юбилейному шоу. Юморист отметил, что она работает над голосом, однако, несмотря на все упражнения, оценивает его критически.
"В данный момент она репетирует целый концерт, с голосом все хорошо. Она невероятный перфекционист. За всю свою жизнь я знал только одного человека, который так критично относился к своему голосу. Это был Муслим Магомаев",
— отметил юморист.
Артист признался, что создал для Аллы Пугачевой максимально комфортные условия.
"Я отошел в сторонку и ее не беспокою. Вообще весь наш быт построен на том, чтобы ее не беспокоить",
— признался Максим Галкин.
Концерт будет абсолютно новой музыкальной программой, вернее, спектаклем.
"Для нее это колоссальный вызов. Она должна вживую, с живыми музыкантами на сцене Кремля исполнить спектакль песен. Это новые песни, с новыми словами и новой музыкой. Безусловно, там что-то будет из былого, но только то, что подходит для ее концепции. Она готовит музыкальный спектакль",
— сообщил шоумен.
При этом, по словам Максима Галкина, Алла Пугачева относится негативно к шумихе вокруг своего юбилея в прессе и не намерена участвовать в множестве передач, которые готовят специально к ее круглой дате.
"Она не относится к своему 70-летию как к событию вселенского масштаба. Она категорически против того, чтобы телеканалы как-то это отмечали. Ее это тяготит, она считает, что сейчас не время пиарить это все, рассказывать, навязывать и так далее. Алла хочет сделать высказывание, снять его на кинопленку и когда-то его показать",
— объяснил артист.
Максим Галкин прокомментировал и ситуацию вокруг астрономических сумм на билеты на концерт Аллы Пугачевой.
"Все билеты проданы — мы не знаем, куда людей посадить. Какая-то часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать, потому что Дума у нас пока что не приняла закон о спекуляции. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то тут причем? Люди перекупили и хотят сделать гешефт",
— заключил Максим Галкин.
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Звёзды , Муслим Магомаев , Максим Галкин , Алла Пугачева , Госдума
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