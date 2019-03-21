Марат Башаров развелся с женой

Стало известно о том, что Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова развились. Заседание в Мировом суде Бабушкинского района проходило в закрытом режиме.

Подробности дела о разводе не сообщаются. Однако, соглашение по алиментам было составлено заранее. У уже бывших супругов растет двухлетний сын Марсель, который останется с мамой.

Слухи о том, что у Марата Башарова и его супруги не все гладко появились давно. Известно, что Елизавета приняла решение подать на развод после того, как в декабре 2018 года попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. По словам ее брата, известный телеведущий избил ее, когда был в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала Шевыркова не давала никаких комментариев, но после все-таки решилась и написала пост в Instagram. В нем она сделала несколько намеков на том, что собирается развестись со своим супругом. Она также заявила, что терпела до последнего, потому что ей "не хватало сил уйти".