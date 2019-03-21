Соколовский прокомментировал отношения с Ритой Дакотой

Пара продолжает вместе воспитывать дочь

Героем youtube-шоу Дениса Ковальского стал скандально известный выпускник «Фабрики звезд» Влад Соколовский . В эфире музыкант впервые прокомментировал свои отношения с экс-супругой Ритой Дакотой.

Летом прошлого года исполнительница публично обвинила его в изменах, которые стали причиной громкого развода. До недавнего времени артист, в отличие от экс-супруги, никак не комментировал свою личную жизнь.

Главным своим достижением на сегодня он считает возможность видеться с маленькой дочерью по имени Мия.

«Если женщина полностью устраивает мужчину, и у них есть некая «высшая» связь, то никаких измен в семье не будет»,

— считает Соколовский.

После расставания с Дакотой он полностью посвятил себя работе, снова заводить серьезные отношения пока не стремится, хотя и не теряет надежду встретить ту единственную.