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Соколовский прокомментировал отношения с Ритой Дакотой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
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Героем youtube-шоу Дениса Ковальского стал скандально известный выпускник «Фабрики звезд» Влад Соколовский. В эфире музыкант впервые прокомментировал свои отношения с экс-супругой Ритой Дакотой.
Летом прошлого года исполнительница публично обвинила его в изменах, которые стали причиной громкого развода. До недавнего времени артист, в отличие от экс-супруги, никак не комментировал свою личную жизнь.
Главным своим достижением на сегодня он считает возможность видеться с маленькой дочерью по имени Мия.
«Если женщина полностью устраивает мужчину, и у них есть некая «высшая» связь, то никаких измен в семье не будет»,
— считает Соколовский.
После расставания с Дакотой он полностью посвятил себя работе, снова заводить серьезные отношения пока не стремится, хотя и не теряет надежду встретить ту единственную.
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