Почему между Андреем Разиным его «бабушкой» была разница всего в 30 лет

Биография основателя популярной некогда группы «Ласковый май» во многом похожа на судьбы его подопечных. Андрей Разин тоже провел детские годы в интернате. Однако у Разина, в отличие от многих участников коллектива, была бабушка. По крайней мере, именно так он называл Валентину Михайловну Гостеву.

Знакомство родителей

Эту историю следует начать с трагедии, благодаря которой Андрей Разин и оказался в детском доме. Как утверждает сам шоумен, его отца звали Александр Вацлавович Разин . Он был уроженцем Белорусской ССР, но, окончив школу, уехал в Ставропольский край. На новом месте Разин поступил в артиллерийское училище, а заодно и познакомился со своей будущей супругой Валентиной Ивановной Криворотовой. Криворотова служила в Ставропольском драматическом театре. По словам Андрея Александровича, его мать очаровала отца благодаря роли в чеховской постановке «Вишневый сад». Разину-старшему пришлось посещать спектакли ежедневно для того, чтобы актриса наконец заметила его. И однажды это случилось. Криворотова попросила назойливого ухажера донести охапку цветов до ее дома.

Автокатастрофа

Вскоре влюбленные поженились, на свет появился их сын Андрей. Однако счастье длилось недолго. Согласно рассказам Разина, спустя несколько месяцев после его рождения родители погибли. В августе 1964 года автомобиль «Москвич», в котором ехали супруги Разины, столкнулся с грузовиком. Ни Александру, ни Валентине выжить не удалось. И вот тут в истории Андрея Разина материализуется первая бабушка по линии матери. От нервного стресса пожилая женщина якобы потеряла зрение, поэтому взять к себе внука не смогла. Так Андрей оказался в доме малютки. Как утверждает Андрей Разин, родителей он не помнит, что в общем-то неудивительно, если верить в смертельную аварию. Однако, по другим данным, артист даже никогда не видел ни отца, ни мать, ни тем более бабушку. Дело в том, что те, кто близко знаком с Разиным, уверенно заявляют, что мать отказалась от него еще в роддоме. Кстати, этой же версии придерживается и «вторая бабушка» шоумена Валентина Михайловна Гостева, которая отчего-то старше своего внука всего лишь на 30 лет.

Приемный внук