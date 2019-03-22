Гузеева примкнула к армии блондинок ради нового проекта

В ближайшую субботу на Первом канале появится новая программа «Живая жизнь», вести которую каждую неделю будет известная киноактриса и главный эксперт телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева . Ради этого проекта звезда кардинально изменила имидж. Из жгучей брюнетки она превратилась в блондинку, причем по-настоящему, а не при помощи парика.

«Когда мужчина по весне тревожен, чем он может себе помочь? Ну напьётся, ну усы сбреет, и? А мы, например, новый цвет волос. Всем желаю не грустить!» — написала Гузеева.

По словам актрисы, в каждом новом выпуске «Живой жизни» она будет делиться идеями, как из того, что есть в холодильнике, приготовить вкусную и бюджетную еду. Начнет Лариса с рецепта, без которого не обходится ни одно блюдо. Это соль! Но с добавками по собственному вкусу. Такой солью можно приправить любой продукт.

«Лариса, вы прекрасны любая: беленькая, темненькая или рыженькая! Человек с такой харизмой пышет красотой изнутри», «Всегда прекрасна! Этот цвет вас хорошо освежил!», «Минус 10 лет сразу», — ответили Гузеевой поклонники в комментариях.