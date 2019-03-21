Филипп Киркоров вручил подарок Джону Траволте

Король отечественной эстрады прекрасно провёл время и поделился с подписчиками в Instagram фотографиями со знаменитостями. Больше всего Филиппу Киркорову понравилось общаться с Джоном Траволтой.

Чтобы порадовать любимого актёра, певец решил подарить нечто особенное.

«Было приятно презентовать великому актеру Джону Траволте специальный памятный подарок на память о его визите в Россию»,

— подписал фото и видео Филипп Киркоров.

Памятным подарком оказался чехол на телефон ручной работы от дизайнера Иван Лашманов из кожи, расписанной золотом. Помимо декора для мобильных телефонов, бренд занимается обложками для книг и ежедневников, портмоне и другими аксессуарами для мужчин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 20 Мар 2019 в 2:47 PDT Подписчики Филиппа Киркорова остались в восторге как от фото, так и от костюма Balmain на певце: «Настоящий артист! Красавец! Любимчик народа. Филипп, вы с Катей очень гармонично смотритесь», «Филипп красавец. Обожаю этот образ», «Самый красивый мужчина кто? Конечно же Филипп», «Звезды сошлись!», «Вы как всегда идеальны».