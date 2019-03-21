Филипп Киркоров вручил подарок Джону Траволте 

В Москве состоялась церемония вручения Международной музыкальной премии «BraVo». На торжественную часть мероприятия пришли как отечественные звёзды, так и иностранные знаменитости. Гостями премии стали Филипп Киркоров, Елена Север, Дмитрий Песков и Катя Гусева. Из заграницы приехали Джон Траволта и Хелен Миррен.
Король отечественной эстрады прекрасно провёл время и поделился с подписчиками в Instagram фотографиями со знаменитостями. Больше всего Филиппу Киркорову понравилось общаться с Джоном Траволтой.
Чтобы порадовать любимого актёра, певец решил подарить нечто особенное.
«Было приятно презентовать великому актеру Джону Траволте специальный памятный подарок на память о его визите в Россию»,
— подписал фото и видео Филипп Киркоров.
Памятным подарком оказался чехол на телефон ручной работы от дизайнера Иван Лашманов из кожи, расписанной золотом. Помимо декора для мобильных телефонов, бренд занимается обложками для книг и ежедневников, портмоне и другими аксессуарами для мужчин.
Подписчики Филиппа Киркорова остались в восторге как от фото, так и от костюма Balmain на певце: «Настоящий артист! Красавец! Любимчик народа. Филипп, вы с Катей очень гармонично смотритесь», «Филипп красавец. Обожаю этот образ», «Самый красивый мужчина кто? Конечно же Филипп», «Звезды сошлись!», «Вы как всегда идеальны».
Международная музыкальная премия «BraVo» поддерживает молодые таланты в областях как классической, так и популярной музыки. Вручение премии проходило в Большом театре и в Государственном Кремлевском Дворце. Как ранее писал портал Teleprogramma.pro, главными гостями вечера стали Джон Траволта и дочь Монсеррат Кабалье.