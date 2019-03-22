«Почему надо умереть»: певица критикует шоу-бизнес

Популярная певица Рита Дакота опубликовала в своем Instagram гневный пост, который в то же время пропитан горечью и сожалением, от реалий российского шоу-бизнеса журналистов, пишущих о нем. Поводом послужила трагическая смерть певицы Юлии Началовой.

Звезда с возмущением замечает, что на каждом радио— и телеканале, на каждом новостном сайте сейчас главная тема — Юля Началова, «светлая добрая девочка с ангельским голосом мировой дивы». Рита признается, что с Юлией она не дружила, общались две звезды всегда хорошо.

По словам певицы, в профессиональном кругу Началову уважали, остальные же воспринимали ее как «старую гвардию» или того хуже «сбитого летчика». Артистка замечает, что сегодня никто не сможет напеть хотя бы пять ее песен, в том числе и она сама. Все потому, что их никто не слышал, пишет издание «Вокруг ТВ»

Дакота отмечает, что о супер талантливом англоязычном альбоме Юлии Началовой, записанным в со-авторстве с грэмминосным Уолтером Афанасьевым, она узнала только тогда, когда в контексте трагедии об этом рассказали по телевидению.

«Почему надо умереть, чтобы СМИ показали твои работы массам?» — задается вопросом артистка.

Потому Рита не строит иллюзий и относительно своих работ, которые, как она предполагает, начали слушать только после новостей о ее разводе с Владом Соколовским . По ее словам, если бы она в свое время согласилась «продать душу дьяволу», взять деньги, которые ей предлагали за оглашение грязных подробностей на ток-шоу, она бы давно ездила по стране и собирала стадионы.

Звезда подчеркивает, что она прекрасно понимает «правила игры» и не ругает СМИ. Просто ей очень жаль, что все складывается именно так и не иначе. Кстати, Рита Дакота просила свою маму и подруг никогда не ходить на ток-шоу, если с ней что-нибудь случится.

Напомним, Рита Дакота известна своими откровенными, честными и открытыми публикациями в социальных сетях. Например, как уже писал портал Тeleprogramma.pro, недавно в публикации, по случаю своего дня рождения звезда подвела некоторые итоги своего жизненного пути и призналась, что знает себе цену.