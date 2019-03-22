Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными

Сестру Ким Кардашьян Хлои обругали за неподобающий ответ одной из поклонниц в соцсетях. На это обратило внимание издание Buzzfeed.

Шквал критики обрушился на телезвезду после поста пользовательницы Twitter. Девушка объявила, что ей придется отработать 20 часов, чтобы накопить на джинсы бренда Good American, такие же, как у Хлои.

«Ой, это так мило! Я счастлива, что они тебе понравились», — ответила на это телезвезда.

Фанаты посчитали, что Кардашьян поглумилась над бедностью девушки.

«Это меня очень расстраивает! Кто-то должен работать сумасшедшее количество часов, чтобы позволить себе только одну пару джинсов. Миллионерша считает милым, что люди должны думать о том, сколько часов им нужно работать ради мелкой вещи», — разозлилась одна комментаторша.

«Она даже не понимает, как это грубо, потому что всю жизнь была богатой. "Быть бедным круто!"» —согласилась другая.

«Мне нравятся твои джинсы. Я продам почку, чтобы купить их», — съязвила еще одна пользовательница.

«Да ты должна отправить ей целую коробку [с джинсами] хотя бы за то, что она так сказала», — призвала очередная девушка.

Средняя стоимость джинсов Good American на официальном сайте компании составляет десять тысяч рублей.

Хлои Кардашьян пока никак не отреагировала на обвинения.

В феврале бренд Good American отфотошопил для рекламной кампании тело Хлои Кардашьян, однако забыл про ее отражение. Покупатели обратили внимание, что на снимке живот и руки телезвезды выглядят намного стройнее, чем в зеркальном полу. Они тут же указали на оплошность фотографов и высмеяли Кардашьян в комментариях.