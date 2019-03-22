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Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @kensingtonroyal
Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитр обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности. Об этом сообщает Daily Mail.
Герцогиню уличили в растрате денег налогоплательщиков и избыточном интересе к американским традициям из-за желания устроить так называемый baby shower — вечеринку в честь будущего ребенка. Это обычай, принятый в Соединенных Штатах: будущая мать встречается с подругами и за угощением получает от них подарки: детскую одежду, предметы для ухода за ребенком.
Baby shower герцогини Сассекской в честь ее и принца Гарри первенца должна пройти в Нью-Йорке в эти выходные. Она обойдется британской казне в сумму более 500 тысяч долларов, что, по мнению Арбитра, слишком много для вечеринки. Кроме того, тот факт, что праздник устроен в США, по его мнению, демонстрирует недостаточный патриотизм Меган Маркл. На вечеринку приглашены юрист Амаль Клуни, тенессистка Серена Уильямс, стилист Меган Джессика Малруни и другие знаменитости.
Ранее в марте стало известно, что Маркл пришла на крестины Лены Тиндалл, крестной дочери своего мужа принца Гарри, в винтажном пальто — таком же, какое носила Жаклин Кеннеди. Речь идет о пальто Dior 1950-х годов. Предположительно, Маркл, ожидающая рождения первого ребенка в ближайшие несколько недель, купила вещь в бутике люксовой одежды секонд-хенд William Vintage.
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Звёзды , Елизавета II , Серена Уильямс , Жаклин Кеннеди , принц Гарри
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