Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков

Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитр обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиню уличили в растрате денег налогоплательщиков и избыточном интересе к американским традициям из-за желания устроить так называемый baby shower — вечеринку в честь будущего ребенка. Это обычай, принятый в Соединенных Штатах: будущая мать встречается с подругами и за угощением получает от них подарки: детскую одежду, предметы для ухода за ребенком.

Baby shower герцогини Сассекской в честь ее и принца Гарри первенца должна пройти в Нью-Йорке в эти выходные. Она обойдется британской казне в сумму более 500 тысяч долларов, что, по мнению Арбитра, слишком много для вечеринки. Кроме того, тот факт, что праздник устроен в США, по его мнению, демонстрирует недостаточный патриотизм Меган Маркл. На вечеринку приглашены юрист Амаль Клуни, тенессистка Серена Уильямс , стилист Меган Джессика Малруни и другие знаменитости.