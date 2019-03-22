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Замужняя Тодоренко размечталась о свободной жизни 

Дни.ру + ещё 1 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая высказалась на своей страничке в Instagram по поводу воспитания детей. Регина Тодоренко позавидовала в этом отношении француженкам.
Жена певца Влада Топалов поделилась с пользователями соцсети впечатлениями от прочтения книги "Французские дети не плюются едой". В ней говорится о том, что француженки считают свою свободу ключевой составляющей жизни и не носятся с детьми как наседки.
@reginatodorenko
Ставшая недавно мамой Регина Тодоренко впечатлилась тем, что француженки уходят в декрет максимум на три месяца. Ведущая призналась, что ее привлекает "стиль жизни парижских дам". "Просто у меня возник в голове вопрос: КАААК?" (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.) — написала девушка.
Регина Тодоренко не понимает, как парижанки совмещают работу с материнством без ущерба детям. Однако сама звезда очень быстро вернулась к делам после родов.
На такие мысли Регину Тодоренко подтолкнул отдых с малышом в Абу-Даби. Она пожаловалась на то, что не увидела город, а смогла посетить всего три аттракциона в одном из парков развлечений.
Отметим, что это не первый раз, когда Регина Тодоренко сетует по поводу некоторых неудобств, связанных с материнством. Так, ранее ведущая жаловалась, что не может привыкнуть к тому, что везде ходит с коляской и разными вещами, поскольку раньше путешествовала налегке.
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