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Подписчики обсуждают торс сына Нагиева 

Рамблер 4 часа назад
Фото: kirill_nagiev
В Сети обсуждают фигуру и внешность Кирилла Нагиева.
29-летний сын телеведущего Дмитрия Нагиева — Кирилл — недавно удивил подписчиков своего Instagram-аккаунта. Он выложил снимок с профессиональной фотосъемки, где позировал с обнаженным торсом.
Кирилл подписал снимок: «У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение, разочаровывает предыдущее». Кадр оценил и Дмитрий Нагиев: «Молодец сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда?»
Поклонники Кирилла были в восторге от образа: «Красавчик», «Он мой», «Когда я пару лет назад подписалась на веселого парня с бородой, кто бы мог подумать что под ней такая вот красотища», «Это фото взорвало интернет. Красивый мужчина!»
Стоит отметить, что Кирилл не всегда был в такой форме. Как он ранее рассказывал, во время учебы в школе-студии при МХАТе он весил примерно 120 килограмм. Напомним, Кирилл родился в 1989 году, его родители Дмитрий Нагиев и Алиса Шер прожили в браке 18 лет. В 2010 году они решили официально оформить развод.
Женский форум
Звёзды , Дмитрий Нагиев , Кирилл Нагиев , Алиса Шер
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