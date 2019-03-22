Подписчики обсуждают торс сына Нагиева

В Сети обсуждают фигуру и внешность Кирилла Нагиева

29-летний сын телеведущего Дмитрия Нагиева — Кирилл — недавно удивил подписчиков своего Instagram-аккаунта. Он выложил снимок с профессиональной фотосъемки, где позировал с обнаженным торсом.

Кирилл подписал снимок: «У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение, разочаровывает предыдущее». Кадр оценил и Дмитрий Нагиев: «Молодец сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда?»

Поклонники Кирилла были в восторге от образа: «Красавчик», «Он мой», «Когда я пару лет назад подписалась на веселого парня с бородой, кто бы мог подумать что под ней такая вот красотища», «Это фото взорвало интернет. Красивый мужчина!»