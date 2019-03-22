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Британская звезда не стесняется неидеальных форм 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя певица опубликовала снимок без ретуши.
Британская певица Джесси Джей — девушка без комплексов. В своем Instagram она не постеснялась опубликовать честное фото, на котором она запечатлена со спины на фоне море. Снимок возлюбленная Ченнинга Татума не ретушировала, поэтому на бедрах и ягодицах заметны следы целлюлита. Джесси этого не стесняется и в подписи даже написала об этом.
@jessiej
"Моя тень — это мое настроение. О, и для тех, кто говорит мне, что у меня целлюлит. Я знаю. У меня есть зеркало", — отрезала Джесси.
Любопытно, что фолловеры певицы заметили, что они разделяют ее бодипозитив. Более того, в комментариях люди пишут, что Джесси выглядит прекрасно такой, какая она есть.
Напомним, о романе Ченнинга и Джесси стало известно осенью прошлого года. Сама же пара пока предпочитает не афишировать свои отношения.
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