Британская звезда не стесняется неидеальных форм

30-летняя певица опубликовала снимок без ретуши.

Британская певица Джесси Джей — девушка без комплексов. В своем Instagram она не постеснялась опубликовать честное фото, на котором она запечатлена со спины на фоне море. Снимок возлюбленная Ченнинга Татума не ретушировала, поэтому на бедрах и ягодицах заметны следы целлюлита. Джесси этого не стесняется и в подписи даже написала об этом.

@jessiej

"Моя тень — это мое настроение. О, и для тех, кто говорит мне, что у меня целлюлит. Я знаю. У меня есть зеркало", — отрезала Джесси.

Любопытно, что фолловеры певицы заметили, что они разделяют ее бодипозитив. Более того, в комментариях люди пишут, что Джесси выглядит прекрасно такой, какая она есть.

Напомним, о романе Ченнинга и Джесси стало известно осенью прошлого года. Сама же пара пока предпочитает не афишировать свои отношения.