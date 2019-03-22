СМИ: Леди Гага встречается со звездой Marvel

Незадолго до премии «Оскар» стало известно, что Леди Гага рассталась со своим женихом, 49-летним Кристианом Карино. С тех пор личная жизнь 32-летней певицы волнует поклонников не меньше, чем дата выхода ее нового альбома.

По данным издания People, сердце Гаги недолго оставалось свободным: сейчас она встречается с Джереми Реннером , наиболее известным по роли Соколиного Глаза в фильмах Marvel. 48-летний актер разведен, воспитывает пятилетнюю дочь и разделяет любовь Гаги к музыке — Джереми с детства пишет песни и играет на музыкальных инструментах, но решил не делать из своего хобби профессию.

Официального подтверждения о его романе с Гагой пока не поступало, но источники People утверждают, что пара много времени проводит вместе.