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СМИ: Леди Гага встречается со звездой Marvel 

Super.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Super.ru
Незадолго до премии «Оскар» стало известно, что Леди Гага рассталась со своим женихом, 49-летним Кристианом Карино. С тех пор личная жизнь 32-летней певицы волнует поклонников не меньше, чем дата выхода ее нового альбома.
По данным издания People, сердце Гаги недолго оставалось свободным: сейчас она встречается с Джереми Реннером, наиболее известным по роли Соколиного Глаза в фильмах Marvel. 48-летний актер разведен, воспитывает пятилетнюю дочь и разделяет любовь Гаги к музыке — Джереми с детства пишет песни и играет на музыкальных инструментах, но решил не делать из своего хобби профессию.
Официального подтверждения о его романе с Гагой пока не поступало, но источники People утверждают, что пара много времени проводит вместе.
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