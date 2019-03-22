Собчак поддержала Виторгана на премьере спектакля

Ксения Собчак пришла поддержать премьеру спектакля Максима Виторгана . Скандально известная ведущая выложила ролик, на котором запечатлела новоиспеченного режиссера с бокалом на банкете.

После расставания Ксения Собчак и Максим Виторган остались в хороших отношениях. Так, телеведущая посетила премьеру спектакля "В городе Лжедмитрове", режиссером которого и стал ее экс-благоверный. Постановка пришлась Ксении по вкусу.

"Поздравляю с долгожданной премьерой @mvitorgan! Ярко, Смешно и Страшно. И очень "по-твоему"! — обязательно сходите на @lzhedmitrov в апреле если успеете купить билеты (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — похвалила Виторгана Собчак.

Она опубликовала несколько фотографий с премьеры и видео, сделанное, предположительно, после. На записи запечатлен Максим Виторган с бокалом. Судя по лицу, ему явно не пришелся по вкусу напиток. "Хорошо, хорошо, вкусненько. Кисленько", — сказал женский голос за кадром. Затем Максим Виторган все же сделал усилие и начал пить. "Молодец!" — похвалила Ксения Собчак.

Ранее телеведущая отметилась на церемонии вручения наград BraVo, где среди номинантов оказался ее любовник, режиссер Константин Богомолов . Вскоре в Сети появилось видео, на котором пара трогательно танцует в обнимку. Таким образом подтвердились слухи о романе Ксении Собчак с Константином Богомоловым, которые муссировались с конца прошлого года.

Отметим, что телеведущая еще не дала ни одного комментария относительно своих новых отношений. Зато в начале марта Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. "Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители", — опубликовали одинаковый пост в своих аккаунтах Ксения Собчак и Максим Виторган.