Что получила Матильда после развода со Шнуровым

Сергей Шнуров примерно год назад объявил о разводе с женой Матильдой, с которой они были женаты 8 лет. Недавно стало известно, что получила бывшая возлюбленная певца после разрыва.

Матильда получила 3 квартиры в Санкт-Петербурге общей площадью 555 квадратных метров. Их стоимость оценивают примерно в 140 миллионов рублей. Отмечается, что две квартиры находятся на набережной Крюкова канала, а еще одна двухэтажная квартира на улице Пестеля.

Также Матильде отошла и часть бизнеса скандального певца — балетная школа и ресторан «Кококо», которые были открыты на деньги Сергея.

Шнуров оставил себе трехэтажную квартиру площадью 423 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 90 миллионов рублей. А также ему удалось оставить себе квартиру, которую он покупал до свадьбы с Матильдой — ее площадь 123 квадратных метра, стоимостью в 25 миллионов рублей.

Напомним, Шнуров и Матильда поженились 31 июня 2010 года. До сих пор не разглашаются причины развода. Матильда в одном интервью заявила, что она была инициатором разрыва отношений.