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Как живет популярная певица 90-х Наталья Сенчукова 

WMJ.ru 2 часа назад
48-летняя Наталья Сенчукова — одна из самых ярких звезд 1990-х.
С будущим мужем Виктором Рыбиным, фронтменом группы «Дюна», Наталья Сенчукова познакомилась на концерте в 1990 году — девушка, с детства занимавшаяся хореографией, совсем недавно переехала в Москву. Очарованный Рыбин пригласил танцовщицу выступать с коллективом, и вскоре Сенчукова запела. В 1994 году она у записала второй альбом «Ты не Дон Жуан», с которым к ней и пришла всероссийская слава.
Рыбин и Сенчукова неразлучны уже почти 30 лет. Вместе они ходят на премии, отдыхают и записывают песни.
В 1999 году Сенчукова родила сына Василия. Василий Рыбин вырос во впечатляющего красавца:
Сенчукова продолжает творческую и концертную деятельность, сама ведет свой Instagram, на который подписаны тысячи поклонников.
Недавно Сенчукова и Рыбин признались, что уже несколько лет борются с раком кожи, поразившим обоих — однако тревожные новости о здоровье, кажется, только сплотили пару.
А еще Наталье Сенчуковой удалось сохранить потрясающую фигуру, которую она с удовольствием демонстрирует вместе с пикантной татуировкой.
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Звёзды , Видео , Виктор Рыбин , Василий Рыбин , Наталья Сенчукова , WMJ.RU
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