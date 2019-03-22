Как живет популярная певица 90-х Наталья Сенчукова

48-летняя Наталья Сенчукова — одна из самых ярких звезд 1990-х.

С будущим мужем Виктором Рыбиным , фронтменом группы «Дюна», Наталья Сенчукова познакомилась на концерте в 1990 году — девушка, с детства занимавшаяся хореографией, совсем недавно переехала в Москву. Очарованный Рыбин пригласил танцовщицу выступать с коллективом, и вскоре Сенчукова запела. В 1994 году она у записала второй альбом «Ты не Дон Жуан», с которым к ней и пришла всероссийская слава.

Рыбин и Сенчукова неразлучны уже почти 30 лет. Вместе они ходят на премии, отдыхают и записывают песни.

В 1999 году Сенчукова родила сына Василия . Василий Рыбин вырос во впечатляющего красавца:

Сенчукова продолжает творческую и концертную деятельность, сама ведет свой Instagram, на который подписаны тысячи поклонников.

Недавно Сенчукова и Рыбин признались, что уже несколько лет борются с раком кожи, поразившим обоих — однако тревожные новости о здоровье, кажется, только сплотили пару.

А еще Наталье Сенчуковой удалось сохранить потрясающую фигуру, которую она с удовольствием демонстрирует вместе с пикантной татуировкой.