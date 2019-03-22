Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жасмин купила золотой «Бентли» за 33,5 млн рублей 

Super.ru + ещё 1 1 час назад
Похоже, Жасмин решила раз и навсегда покончить со слухами, что в её гардеробе соседство дорогим дизайнерским вещам составляют платья с AliExpress.
Дело в том, что певица стала счастливой обладательницей роскошного автомобиля Bentley Mulsanne, выполненного в серо-золотом цвете. В Москве такой редкий седан можно приобрести всего за 33,5 миллиона рублей. К слову, это одна из самых дорогих моделей Bentley. В машине Жасмин есть все радости жизни, например деревянные детали в салоне, а по столице Жасмин ездит с «блатными» номерами 777.
Роскошная жизнь артистки уже не в первый раз привлекает внимание. Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Специально для них в доме Жасмин есть оборудованная комната.
С 2011 года Жасмин замужем за молдавским бизнесменом Иланом Шором. 21 июня 2017 года его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за хищение миллиарда долларов из трёх банков. Тогда Шор в тюрьму не попал и до сих пор продолжает работать мэром города Оргеева.
Super.ru: последние новости
СМИ: Леди Гага встречается со звездой Marvel Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отдохнули на пляже Барбадоса
Женский форум17
Звёзды , Видео , Super.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты для сохранения молодости
Почему люди привыкли осуждать других2
7 признаков неухоженной женщины4
Откуда берутся женоненавистники и как их исправить6
5 признаков того, что вы общаетесь с психопатом4
Видео
Нюша показала фигуру после родов
Звёзды
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы
Звёзды
Где прячется от папарацци Андрей Губин
Звёзды
Привычные продукты, которыми можно отравиться
Здоровье
В чем разница между лимоном и лаймом
Еда
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
Звёзды
Что получила Матильда после развода со Шнуровым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение