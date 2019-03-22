Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы

Жасмин купила золотой «Бентли» за 33,5 млн рублей

Похоже, Жасмин решила раз и навсегда покончить со слухами, что в её гардеробе соседство дорогим дизайнерским вещам составляют платья с AliExpress.

Дело в том, что певица стала счастливой обладательницей роскошного автомобиля Bentley Mulsanne, выполненного в серо-золотом цвете. В Москве такой редкий седан можно приобрести всего за 33,5 миллиона рублей. К слову, это одна из самых дорогих моделей Bentley. В машине Жасмин есть все радости жизни, например деревянные детали в салоне, а по столице Жасмин ездит с «блатными» номерами 777.

Роскошная жизнь артистки уже не в первый раз привлекает внимание. Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Специально для них в доме Жасмин есть оборудованная комната.

С 2011 года Жасмин замужем за молдавским бизнесменом Иланом Шором. 21 июня 2017 года его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за хищение миллиарда долларов из трёх банков. Тогда Шор в тюрьму не попал и до сих пор продолжает работать мэром города Оргеева.