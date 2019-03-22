Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной

Известная модель приняла участие в новом выпуске скандального Youtube-шоу ППУ. Алена Водонаева откровенно ответила на провокационные вопросы ведущего.

Блогер должна была решить, кого из знаменитых личностей она хотела бы поцеловать, убить и с кем она хотела бы переспать. Вступить в сексуальную связь телеведущая согласилась с мужем Ксении Бородиной

"Поскольку с Курбаном Омаровым мне уже приписали секс… Я, кстати, вообще не понимаю, почему. Но если надо, так надо", — ответила Алена Водонаева. Она заявила, что также занялась бы сексом с футболистом Александром Кержаковым и музыкантом Matrang.

Недавно поклонники заподозрили, что в отношениях Алены Водонаевой с мужем Алексеем Косинусом наступил непростой период. Телеведущая перестала появляться на светских мероприятиях в компании музыканта. Она больше не носит обручальное кольцо. А недавно супруги отписались друг от друга в социальных сетях. Однако представитель модели поспешил опровергнуть слухи о разводе.