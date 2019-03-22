Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшие женатики, которые признались в гомосексуализме 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
​Иногда мужчины совершают каминг-аут после 20 с лишним лет брака.

Лоуренс Оливье

anews.com
Один из крупнейших актеров XX века был женат три раза. Его второй женой была Вивьен Ли — звезда фильма «Унесенные ветром». В прессе до сих пор ходят слухи, что красавец мужчина был бисексуалом и имел связь с актером Генри Эйнли.

Брайан Лурд

anews.com
Брайан и Кэрри Фишер — звезда «Звездных воинов», начали встречаться в 1991 году. Спустя три года гражданский брак распался — актер публично признался в гомосексуализме.

Фредди Меркьюри

anews.com
Фредди и его возлюбленная Мэри Остин так и не поженились. Пара встречалась шесть лет и после расставания поддерживали дружеские отношения.

Питер Марк Якобсон

anews.com
Питер Якобсон — известный американский продюсер, сценарист, режиссер и актер.
Брак Фрэн Дрешер и Питера Якобсона продлился 21 год. У Фрэнсис и Марка нет детей, а после развода он сделала официальный каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации.

Питер Аллен

anews.com
Брак актрисы Лайзы Минелли и музыканта Питера Аллена продлился семь лет. Позже он признался, что предпочитает мужчин и завел отношения с Грегори Коннеллом.

Элтон Джон

anews.com
Первой любовью популярного певца была секретарша по имени Линда. Позже, в 1984 году, мужчина, которого тогда звали Реджинальд Кеннет Дуайт, женился на Ренате Блауэл. Пара развелась спустя четыре года. После развода Элтон Джон сказал, что ему все-таки комфортнее быть геем, несмотря на то, еще в 1976 он настаивал на своей бисексуальности.
Anews: последние новости
«Лицо 1966 года»: как сейчас выглядит одна из первых супермоделей мира Неравный брак: европейские монархи, женившиеся на простолюдинках Месть - блюдо холодное: ссора заставила австралийку похудеть на 65 кг
Женский форум
Звёзды , Фрэн Дрешер , Кэрри Фишер , Генри Эйнли , Элтон Джон , Лоуренс Оливье , Вивьен Ли , Питер Аллен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Велосипедистка Пак Мунен — красавица из Голландии17
Что публикуют в соцсетях люди с низкой самооценкой
Продукты для сохранения молодости
7 признаков неухоженной женщины4
Почему люди привыкли осуждать других3
Видео
Нюша показала фигуру после родов
Звёзды
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы
Звёзды
Где прячется от папарацци Андрей Губин
Звёзды
Привычные продукты, которыми можно отравиться
Здоровье
В чем разница между лимоном и лаймом
Еда
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
Звёзды
Что получила Матильда после развода со Шнуровым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение