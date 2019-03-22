Иногда мужчины совершают каминг-аут после 20 с лишним лет брака.
Лоуренс Оливье
anews.com
Один из крупнейших актеров XX века был женат три раза. Его второй женой была Вивьен Ли — звезда фильма «Унесенные ветром». В прессе до сих пор ходят слухи, что красавец мужчина был бисексуалом и имел связь с актером Генри Эйнли.
Брайан Лурд
anews.com
Брайан и Кэрри Фишер — звезда «Звездных воинов», начали встречаться в 1991 году. Спустя три года гражданский брак распался — актер публично признался в гомосексуализме.
Фредди Меркьюри
anews.com
Фредди и его возлюбленная Мэри Остин так и не поженились. Пара встречалась шесть лет и после расставания поддерживали дружеские отношения.
Питер Марк Якобсон
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Питер Якобсон — известный американский продюсер, сценарист, режиссер и актер.
Брак Фрэн Дрешер и Питера Якобсона продлился 21 год. У Фрэнсис и Марка нет детей, а после развода он сделала официальный каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации.
Питер Аллен
anews.com
Брак актрисы Лайзы Минелли и музыканта Питера Аллена продлился семь лет. Позже он признался, что предпочитает мужчин и завел отношения с Грегори Коннеллом.
Элтон Джон
anews.com
Первой любовью популярного певца была секретарша по имени Линда. Позже, в 1984 году, мужчина, которого тогда звали Реджинальд Кеннет Дуайт, женился на Ренате Блауэл. Пара развелась спустя четыре года. После развода Элтон Джон сказал, что ему все-таки комфортнее быть геем, несмотря на то, еще в 1976 он настаивал на своей бисексуальности.