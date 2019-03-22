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Беркова выходит замуж в шестой раз 

Рамблер 1 час назад
Фото: @berkova
34-летняя звезда реалити-шоу и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова недавно праздновала свой день рождения. После нескольких дней в больнице она собрала друзей в одном из московских баров и сообщила им радостную новость. Она заявила, что собирается в очередной раз выйти замуж. Для Берковой это уже будет шестой брак, ее избранником стал 42-летний миллиардер Александр Путинцев.
Беркова рассказала изданию Starhit о женихе: «Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!»
Елена отметила, что Александр очень надежный человек: «Он и забил тревогу, когда увидел, что мне плохо. Все два дня не отходил от моей кровати, поддерживал. Я искала серьезные отношения и нашла их!»
Напомним, актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассталась с пятым мужем, актером Андреем Стояновым, в октябре 2018 года.
Женский форум
Звёзды , Андрей Стоянов , Елена Беркова
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