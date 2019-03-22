Беркова выходит замуж в шестой раз

34-летняя звезда реалити-шоу и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова недавно праздновала свой день рождения. После нескольких дней в больнице она собрала друзей в одном из московских баров и сообщила им радостную новость. Она заявила, что собирается в очередной раз выйти замуж. Для Берковой это уже будет шестой брак, ее избранником стал 42-летний миллиардер Александр Путинцев.

Беркова рассказала изданию Starhit о женихе: «Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!»

Елена отметила, что Александр очень надежный человек: «Он и забил тревогу, когда увидел, что мне плохо. Все два дня не отходил от моей кровати, поддерживал. Я искала серьезные отношения и нашла их!»