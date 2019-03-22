Певица МакSим рассталась с возлюбленным

Марина Максимова , известная также как МакSим, откровенно рассказала подписчикам о своих болезненных отношениях.

35-летняя певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова — прим.ред.) нечасто делится подробностями своей личной жизни. В 2008 году артистка вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова, которому родила дочь Александру, однако брак распался через три года. В 2014 году Марина стала мамой второй раз — 29 октября родилась дочь Мария, чьим отцом стал бизнесмен Антон Петров . Однако спустя год после рождения девочки ее родители расстались. Периодически в СМИ появляется информация о новых романах Марины Максимовой, но певица предпочитает не комментировать возникшие слухи. Тем не менее, несколько часов назад МакSим опубликовала большое обращение к своим поклонникам, в котором приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью:

«Друзья, хочу первым делом опровергнуть слухи о каком-то моем новом романе. Понимаю, что это малоинтересная тема в моем случае, но единственное, хочу вместе с вами порадоваться, что наконец покончила с долгосрочными и нездоровыми отношениями в своей жизни».

«Чувства, которые ничего не создают, а только рушат и мучают обоих. Впервые мне это поведала Ирина Хакамада, великая женщина, которая пользуется моим огромным уважением. Тогда эти слова довели меня до слёз, казалось, что у нас все иначе, но сейчас понимаю, что к мудрым людям нужно прислушиваться сразу. В итоге нервы ни к черту, здоровье тоже, и пустота в душе, которая только сейчас начинает снова дышать свободно. Видимо, благодаря весне! Итак: принимаю поздравления!🔥❤😅😅😇☺😊».

Напомним, некоторое время назад Марина Максимова заявила об уходе со сцены. По слухам, проблемы со здоровьем стали основной причиной такого решения, но в интервью «Теленеделе» певица рассказала, что хочет больше времени проводить с дочками: «Когда родились дочки, стало очевидно, что двух недель отдыха катастрофически мало. Я не успевала с девочками в достаточной мере пообщаться. Я старалась время выкраивать, но все равно чувствовала, что многое упускаю. И поэтому я взяла тайм-аут и почти год оставалась только мамой».