Звездные мамы, которые не смогли прийти в форму после родов

Социальные сети пестрят картинками молодых мам, которые уже через месяц после беременности и родов выглядят идеально. Блогеры создают многотысячные профили, хвастаясь, что буквально сразу после беременности им удалось похудеть на 20 килограмм и полностью вернуть былую форму. А за скромную сумму на своих вебинарах и курсах они готовы обучить «секретам мастерства» всех своих подписчиц. Но как узнать, что фотографии блогера не чудеса фотошопа или хорошо подобранный ракурс?

При этом, есть немало звезд первой величины, которым физическое восстановление после родов дается крайне сложно. «МИР 24» вспомнил звездных мамочек, которые потеряли свою форму после рождения ребенка и не спешат к ней возвращаться.

Дженнифер Лав Хьюитт

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт, более известная по фильму «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и телесериалу «Говорящая с призраками», всегда отличалась изящной фигурой. Казалось, именно Лав Хьюитт должна быть в числе женщин, которые выглядят идеально даже через неделю после родов. Однако в реальности все произошло наоборот. В 2013 году актриса родила первого ребенка, набрала лишний вес, а в 2015 уже родила второго. Когда поклонники увидели снимки новой Лав Хьюитт, они были шокированы внешнем виды актрисы и принялись ее критиковать. Однако, по словам теледивы, она ведет достаточно активную жизнь в свое удовольствие: плавает, играет в теннис и много времени проводит с семьей, наслаждаясь материнством. Но при этом, не спешит худеть или снова сниматься в кино. Хотя Лав Хьюитт и не отрицает, что, возможно, когда-нибудь снова будет в идеальной форме.

Ева Польна

Звезда 2000-х, солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна всегда могла похвастаться женственными формами. Но после родов в 2005 и 2007 годах певица прилично набрала в весе и при росте 165 сантиметров весила 80-90 кг. Надо сказать, что Польна по этому поводу никогда не переживала и даже частенько шутила над собой, выкладывая комичные видео, на которых изображала занятия спортом. Таким образом, после вторых родов прошло уже 11 лет, вес артистки колебался то в меньшую, то в большую сторону, однако такой, как до родов, Польна так и не стала. И только к своим 40 годам певице удалось сбросить 15 килограмм, чем она осталась очень довольна. После этого она заявила, что в себе ее все устраивает и изнурять себя мучительными диетами она больше не намерена.

Джессика Симпсон

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Певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года стала мамой в третий раз. К 38 годам борьба с весом для Джессики стала настоящим испытанием. За время своих беременностей Симпсон набирала по 25-30 килограмм и очень долго не могла их скинуть. По словам актрисы, в первый раз она расслабилась и позволила себе есть все, что хочется, налегая на итальянскую пасту с сыром. На то, чтобы прийти в форму после первых родов, у Джессики просто не было времени. Она забеременела снова и в 2013 году родила второго ребенка. Лишь спустя четыре года певице удалось сбросить 25 килограмм, соблюдая белковую диету и постоянно занимаясь в спортзале. Надо ли говорить, что в идеальной форме Симпсон пробыла недолго, в 2018 году она снова забеременела. Третья беременность стала для Симпсон самой сложной: она часто болела и набрала целых 40 килограмм.

Виктория Талышинская

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Солистка группы «Непара» всегда была обладательницей модельной внешности и идеального телосложения. В 2016 году она родила дочь Варвару и сильно поправилась. Когда поклонники увидели Талышинскую в телепередаче спустя полтора года после родов, то поняли, что от худощавой брюнетки не осталось и следа. Певица была уверена, что с легкостью похудеет после родов, поэтому позволяла себе есть любимые сладости перед сном. Сейчас она усиленно сидит на диетах, занимается спортом, посещает массажи и делает всевозможные процедуры для тела, однако, вес так и не уходит.

Пинк

mir24.tv

У американской певицы Пинк сейчас двое детей. После первых родов в 2011 году артистка призналась, что чувствовала себя подавленной, а лишние килограммы заставляли ненавидеть свое отражение в зеркале. Она села на диету, почти полностью отказалась от мяса и сладостей. Через год Пинк удалось прийти в форму, она похудела на 25 килограмм. Однако в 2016 году она родила второго ребенка, и ее взгляд на собственное тело поменялся. Несмотря на то, что певица снова борется с лишним весом, себя она больше не критикует, а умеренно занимается в спортзале и придерживается здорового питания.

«Представляете, при 162 см роста во мне аж 72,5 кг? Согласно «обычным стандартам», я толстая. Я знаю, что еще далека от идеальной формы после рождения второго ребенка, но, черт возьми, я совсем не чувствую себя толстой. Зато чувствую, что я — это я! Девчонки, к черту все эти стандарты!», — написала Пинк в своем блоге.

Кирстен Данст

mir24.tv

Легендарная девушка «Человека-паука» Кирстен Данст всегда гордилась своей природной стройностью без изнурительных занятий в спортзале. В мае прошлого года Данс стала мамой в первый раз и набрала около 15 килограмм, от которых не спешит полностью избавляться. Совсем недавно актрисе предложили сняться в продолжении культовой комедии «Добейся успеха», а также гонорар в размере 10 миллионов долларов. Кирстен ответила, что пока не готова возвращаться на площадку и изводить себя тренировками, готовясь к съемкам. По словам инсайдера, актриса терпеть не может тренажеры, предпочитая проводить время в домашнем кругу, а вернуться к режиму ее могут заставить только очень большие деньги.