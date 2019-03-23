Виктория Модеста: история модели, решившейся на ампутацию ноги

Девушка перенесла более 15 операций в попытках спасти ногу, но они не увенчались успехом. Тогда она решилась на отчаянный шаг, который внезапно стал завершающим в череде ее многочисленных несчастий. После этого, наконец, забрезжил свет в конце тоннеля, и вот как это было.

Виктория Модеста появилась на свет в 1988 году. Девочка получила сильный вывих тазобедренного сустава и впоследствии перенесла множество операций, но однажды врач дал неутешительный диагноз: попытки Виктории восстановить конечность не могут увенчаться успехом. Девушка с трудом передвигала ногу, она мешала ей полноценно перемещаться, поэтому в 2007 году Модеста решилась на отчаянный шаг — ампутацию. Как ни странно, с этого момента закончились все ее сложности, а ходить стало значительно легче. Жизнь с протезом Виктории доставляла куда меньше неудобств, к тому же, теперь она снова могла следовать за своей мечтой — девушка всегда мечтала стать знаменитой, а травмированная конечность только мешала ей реализовывать свое желание.

@viktoriamodesta

Каждый протез Виктории являет собой произведение искусства

Девушка всегда питала страсть к музыке, а в одежде предпочитала "фриковатый" стиль. Эпатажный образ себе Виктория подбирала самостоятельно — в чувстве вкуса ей точно не откажешь. А из своих многочисленных протезов она сделала "фишку", выполняя каждый в своем особенном неповторимом стиле.

Теперь Модеста — популярная певица, диджей, модель и светская львица.

@viktoriamodesta

Виктория выступала на церемонии закрытия паралимпийских игр с вдохновляющей композицией, а также принимала участие в программе "Танцы на льду".

Модеста стала лицом современного поколения людей, у которых вследствие разных жизненных обстоятельств нет каких-то частей тела. Она на собственном примере показывает, что нет ничего невозможного, стоит лишь захотеть чего-то добиться, и мечта непременно сбудется. А все преграды лишь в нашей голове.