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Солист «Дискотеки аварии» показал, как выросли дети 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
44-летний певец поделился фото с детьми.
Алексей Серов опубликовал в Instagram забавный коллаж из двух фото, на которых он запечатлен со своими детьми Полиной и Ричардом. Сейчас детям 8 и 12 лет соответственно. На левом снимке дети артиста позируют несколько лет назад, на правом же звездный папа повторил архивный снимок уже с подросшими детьми.
В комментариях к фотографиям поклонники шутят, что дети артиста «чуть-чуть подросли» за эти годы, а вот сам Серов явно «спит в морозильнике», чтобы оставаться всегда молодым и не меняться. Отметим, что у солиста «Дискотеки Аварии» трое детей. Все они были рождены в разных браках исполнителя. С последней третьей супругов Серов развелся в 2014 году. С тех пор исполнитель не афиширует свою личную жизнь.
А вот о детях Серов много рассказывает в соцсетях. Судя по публикациям, трое наследников нашли общий язык и подружились друг с другом. Алексей проводит много времени с детьми, водит на футбол, путешествует по Европе, знакомит со знаменитыми друзьями.
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