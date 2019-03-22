Глюк'оZа откровенно высказалась о беременности

Глюк'оZа решила, наконец, разобраться с вопросами, которыми заваливают ее подписчики. Больше всего поклонников почему-то интересует, планирует ли Наталья Чистякова-Ионова третьего ребенка. Певица удовлетворила их любопытство.

Подписчики Глюк'оZы в Instagram потирают руки: теперь-то они узнают о своей любимой певице все. Наталья Чистякова-Ионова открыла в микроблоге рубрику "Задайте мне вопрос".

Как и следовало ожидать, самым популярным стал вопрос о беременности. Планирует ли Глюк'оZа третьего ребенка — и когда? "Помнится, вы хотели сына — почему не рожаете?", — довольно бесцеремонно интересовались фанаты.

Певица не стала укорять подписчиков за "неудобные" вопросы. Ответила Глюк'оZа кратко. "Всему свое время", — написала звезда.

Напомним, Глюк'оZа уже более 12 лет состоит в браке с Александром Чистяковым . У счастливой пары двое детей. Наталья Чистякова-Ионова недавно рассказывала, что в воспитании дочек придерживается трех правил. Это уважение к взрослым, доброта и целеустремленность.

В том же недавнем интервью Глюк'оZу спросили о третьем ребенке. Певица ответила, что время пока не пришло. Конкретных планов — родить к какой-нибудь определенной дате — у них с супругом нет.