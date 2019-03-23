Собчак назвала «серыми и убогими» людей, которые не ругаются матом и не скандалят

Ксения Собчак продолжает продвигать свои «правила жизни» и своеобразное понимание искусства, отношений межу людьми и много другого. Очередной свой пост в социальной сети Instagram скандальная ведущая посвятила индивидуальности и способам самовыражения творческих личностей. Они, по ее мнению, обязательно должны твердо стоять на своем, отстаивать свою мнение, пусть даже используя для этого скандалы и матерщину. А всех, кто не ведет себя подобным образом, идеально «хороших», «компанейских» и «правильных» людей, Собчак называет «серыми и убогими».

«Кажешься милым и хорошим? Тебе простят почти все. Хороший — в смысле что серый, убогий, неопасный и, соответственно, уютный для моей самооценки. Рядом с таким любая посредственность чувствует себя «на высоте», — уверена журналистка.

Как пишет сайт кр.ru, светская львица считает, что всем, кто хочет как-то проявить себя, нужно «выпендриваться» (в тексте, опубликованном Собчак в Instagram, стоит нецензурный вариант этого слова). Причем это касается любых сфер: кино, театр, искусство, жизнь, в конце концов. Кстати, эти рассуждения неоднозначно встретили подписчики Ксении. Они отмечают, что самовыражение, конечно, самовыражением, но отстаивать свое мнение можно и не используя мат.