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Собчак назвала «серыми и убогими» людей, которые не ругаются матом и не скандалят 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Собчак продолжает продвигать свои «правила жизни» и своеобразное понимание искусства, отношений межу людьми и много другого. Очередной свой пост в социальной сети Instagram скандальная ведущая посвятила индивидуальности и способам самовыражения творческих личностей. Они, по ее мнению, обязательно должны твердо стоять на своем, отстаивать свою мнение, пусть даже используя для этого скандалы и матерщину. А всех, кто не ведет себя подобным образом, идеально «хороших», «компанейских» и «правильных» людей, Собчак называет «серыми и убогими».
«Кажешься милым и хорошим? Тебе простят почти все. Хороший — в смысле что серый, убогий, неопасный и, соответственно, уютный для моей самооценки. Рядом с таким любая посредственность чувствует себя «на высоте», — уверена журналистка.
Как пишет сайт кр.ru, светская львица считает, что всем, кто хочет как-то проявить себя, нужно «выпендриваться» (в тексте, опубликованном Собчак в Instagram, стоит нецензурный вариант этого слова). Причем это касается любых сфер: кино, театр, искусство, жизнь, в конце концов. Кстати, эти рассуждения неоднозначно встретили подписчики Ксении. Они отмечают, что самовыражение, конечно, самовыражением, но отстаивать свое мнение можно и не используя мат.
Напомним, портал Тeleprogramma.pro сообщал, что не так давно известная ведущая перестала скрывать свои чувства к режиссеру Константину Богомолову, роман с которым, при имеющемся, кстати, муже, ей приписывали последние несколько месяцев. Все точки над «i» Собчак со своим супругом расставила 8 марта, написав в своем Instagram о том, что они расстались.
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Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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