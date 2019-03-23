Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем

Весьма бурное обсуждение своего поведения в социальной сети Instagram спровоцировал накануне бывший участник «Дома-2» 38-летний Андрей Чуев, поделившись методами своего воспитания.

На своей странице известный своим буйным нравом и привычкой доказывать в спорах даже с женщинами свою правоту кулаками, поведал, что у его дочери Лизы, которая занимается гимнастикой, слабые мышцы живота и в будущем у нее будет висеть живот, как у него самого.

«Я иногда, давал ей ремня, в прямом смысле этого слова, и в углу у нее в комнате висел «Дядюшка ремень»», — не смущаясь, признался Чуев.

При этом скандально известная звезда «Дома-2» отмечает, что в том числе благодаря этому «дядюшке» девочка хорошо учится, делает уборку в комнате. Так что, по словам мужчины иногда детей надо пороть, уточняется на сайте «Вокруг ТВ».

Стоит ли удивляться, сколько резких, негативных комментариев вызвали такие откровения Чуева. Так что всем своим критикам он очень многословно ответил в своей следующей публикации, оправдываясь, мол, не так поняли, и нападая на некоторых комментаторов персонально.

«Если в ваших фантазиях после прочтения слов: — в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», — пишет бывший участник шоу.

Завершил продолжавшуюся дискуссию в аккаунте Чуев постом, в котором он поделился со своими подписчиками снимком всей своей семьи, которые выглядят очень счастливыми, отмечается на сайте express-novosti. В подписи к снимку Чуев поиронизировал, мол, на снимке, по мнению некоторых, постоянно избиваемая отцом дочь и «издубасенная жена».

Самые преданные поклонники звезды с восторгом встретил эту публикацию и во всем поддержали своего кумира.

«Обожаю Ваше чувство юмора. Я только и спасаюсь юморком от замороченных людей», — признается одна из фанаток.