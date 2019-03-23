Ким Кардашьян показала, что с ее лицом делает болезнь

Звезда опубликовала фото без грима.

Поклонники привыкли видеть модель с идеальной кожей, недаром же Ким выпускает свою линию косметики. Она знает о макияже все и всегда выходит в свет в полной боевой готовности, на ее лице нет и малейшего изъяна, даже тушь у Ким никогда не крошится. Поэтому фанаты звезды были весьма удивлены, когда она опубликовала в сторис Instagram снимок с подписью «Утренний псориаз».

@kimkardashian

Этим дерматологическим заболеванием Ким страдает большую часть жизни, с 13 лет. И, увы, несмотря на свои финансовые возможности, никак не может ее вылечить.

Недавно Кардашьян уже делилась с подписчиками снимками своих ног в красных пятнах. Однако показать лицо она не рискнула и выложила лишь фото с лечебной мазью на коже. Сейчас же Ким продемонстрировала всю правду и опубликовала портрет без каких-либо прикрас.

На снимке отчетливо видно, что очаги псориаза на всем лице и визажистам звезды приходится проделывать серьезную работу, чтобы скрыть их от публики. Теперь становится понятным, почему у модели есть даже личный ретушер фотографий.

Ранее звезда признавалась, что страдает от сыпи не всегда, только в периоды обострений либо если спровоцирует появление зуда неправильными продуктами, в ее случае речь идет о кислых овощах.

Кардашьян уже пробовала лечить недуг с помощью медикаментов, гомеопатии, травяных мазей и всего на свете. Но пока не один метод не дал стойкий результат.