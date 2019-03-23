Звезда опубликовала фото без грима.
Поклонники привыкли видеть модель с идеальной кожей, недаром же Ким выпускает свою линию косметики. Она знает о макияже все и всегда выходит в свет в полной боевой готовности, на ее лице нет и малейшего изъяна, даже тушь у Ким никогда не крошится. Поэтому фанаты звезды были весьма удивлены, когда она опубликовала в сторис Instagram снимок с подписью «Утренний псориаз».
@kimkardashian
Этим дерматологическим заболеванием Ким страдает большую часть жизни, с 13 лет. И, увы, несмотря на свои финансовые возможности, никак не может ее вылечить.
Недавно Кардашьян уже делилась с подписчиками снимками своих ног в красных пятнах. Однако показать лицо она не рискнула и выложила лишь фото с лечебной мазью на коже. Сейчас же Ким продемонстрировала всю правду и опубликовала портрет без каких-либо прикрас.
На снимке отчетливо видно, что очаги псориаза на всем лице и визажистам звезды приходится проделывать серьезную работу, чтобы скрыть их от публики. Теперь становится понятным, почему у модели есть даже личный ретушер фотографий.
Ранее звезда признавалась, что страдает от сыпи не всегда, только в периоды обострений либо если спровоцирует появление зуда неправильными продуктами, в ее случае речь идет о кислых овощах.
Кардашьян уже пробовала лечить недуг с помощью медикаментов, гомеопатии, травяных мазей и всего на свете. Но пока не один метод не дал стойкий результат.
Напомним, что не только Ким страдает от неидеальной кожи. Без грима не могут появиться на публике Джиджи Хадид, Камерон Диас, Бритни Спирс, Кира Найтли и многие другие звезды, которые всю жизнь борются с акне, пигментными пятнами и другими проблемами.