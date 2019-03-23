Волочкова показала подарок за миллион от любовника

Прима-балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях о дорогостоящем подарке, который преподнес ей ее возлюбленный. По словам артистки, для нее это стало настоящим сюрпризом.

Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам дорогой подарок, который преподнес ей ее возлюбленный. Артистка выложила снимок в своем Instagram и подробно описала историю красивого жеста.

Так, на днях Анастасия приняла участие в модном показе — звезда вышла на подиум на Неделе моды в Гостином дворе.

"Я открывала и закрывала показ",

— с гордостью отмечает Волочкова.

Дефилировала балерина в полушубке из меха рыси. По ее словам, это эксклюзивная работа топового бренда. Вся линейка мехов привезена из Крыма, изготовлены из элитного сырья из Канады.

После показа топовая рысья шуба оказалась у самой балерины. Артистка призналась, что такой подарок сделал ей ее мужчина — он выкупил полушубок стоимостью более миллиона рублей.

Анастасия Волочкова оценила "красивый благородный поступок", а даритель, по ее словам, сказал ей, что она достойна.