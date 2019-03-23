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Ксения Собчак рассказала про «человеческое дно» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала новый пост в своем Instagram, ответив на многочисленные вопросы подписчиков о «человеческом дне».
Ксения говорит, что очень многие спрашивали ее, что она понимает под словосочетанием «человеческое дно». По словам Собчак, в ее понимании человек не имеет дна, он «бездоннее бездны».
Она утверждает, что ее сила заключается в том, что бы продолжать верить в людей и любить их, не смотря на то, что приходится сталкиваться с их худшими сторонами.
Кроме того, Ксения отметила, что каждый человек всегда знает внутри себя, когда он неправильно поступает и ведет себя неприемлемо.
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