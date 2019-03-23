Ксения Собчак рассказала про «человеческое дно»

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала новый пост в своем Instagram, ответив на многочисленные вопросы подписчиков о «человеческом дне».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Мар 2019 в 1:40 PDT Ксения говорит, что очень многие спрашивали ее, что она понимает под словосочетанием «человеческое дно». По словам Собчак, в ее понимании человек не имеет дна, он «бездоннее бездны».

Она утверждает, что ее сила заключается в том, что бы продолжать верить в людей и любить их, не смотря на то, что приходится сталкиваться с их худшими сторонами.

Кроме того, Ксения отметила, что каждый человек всегда знает внутри себя, когда он неправильно поступает и ведет себя неприемлемо.