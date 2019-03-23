Орейро: «Нет иностранца, который был бы более русским, чем я»

Известная актриса Наталия Орейро призналась, что питает слабость к нашей стране. Россию она уже посещала более 15 раз. Об этом она рассказала, будучи в гостях на передаче "Вечерний Ургант".

Наши соотечественники хорошо знают звезду сериала 90-х "Дикий Ангел". И в этот раз артистка прилетела на гастроли. Во время съемок телешоу Орейро отметила, что приезжала в Россию уже столько раз, что ей точно пора выдать документы. Наталия всерьез рассчитывает на российское гражданство, поэтому в эфире программы выступила с заявлением:

"Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!",

— потребовала Наталия Орейро и добавила:

"Нет иностранца, который был бы более русским, чем я".