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Орейро: «Нет иностранца, который был бы более русским, чем я» 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Известная актриса Наталия Орейро призналась, что питает слабость к нашей стране. Россию она уже посещала более 15 раз. Об этом она рассказала, будучи в гостях на передаче "Вечерний Ургант".
Наши соотечественники хорошо знают звезду сериала 90-х "Дикий Ангел". И в этот раз артистка прилетела на гастроли. Во время съемок телешоу Орейро отметила, что приезжала в Россию уже столько раз, что ей точно пора выдать документы. Наталия всерьез рассчитывает на российское гражданство, поэтому в эфире программы выступила с заявлением:
"Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!",
— потребовала Наталия Орейро и добавила:
"Нет иностранца, который был бы более русским, чем я".
Она отметила, что наверняка лучше знает страну, чем Жерар Депардье, у которого гражданство, к слову, уже есть. Кстати, артистка беседовала с Иваном на русском языке!
Женский форум
Звёзды , Наталия Орейро , Жерар Депардье
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