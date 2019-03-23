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«Маму буквально принуждали делать аборт» 

Аргументы Недели + ещё 2 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Мой парень-ангел"
Актер Артур Смольянинов очень трепетно относится к детям. Более того, став ведущим премии «Амбассадор защиты жизни до рождения», он привал женщин рожать активнее, потому что «мужчинам это покайфу». За эти слова его обвинил в мужском шовинизме и звезда решил прояснить свою позицию.
Артист не скрывает своего негативного отношения к абортам. И во многом на него повлияла история с его матерью, которой врачи буквально запрещали рожать его младшего брата. Медики выяснили, что у плода нарушения развития и стали уговаривать ее сделать аборт.
«Все врачи настаивали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов»,
— рассказал актер свои семейную историю.
Но для мамы Артура эта беременность была слишком долгожданной, и она решила не слушать рекомендации врачей, о чем ни разу не пожалела. По его словам, младшему брату недавно исполнилось 18 лет, и он прекрасен. Об этом актер написал в своем Instagram-аккаунте.
Сам Смолянинов является настоящим семьянином и примером для подражания — вместе с женой, актрисой Дарьей Мельниковой, они воспитывают двоих детей.
«У меня сейчас двое ребят, которых я буквально сам принимал у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения»,
— сообщил Смольянинов.
Также он рассказал, что будучи сам ребенком из многодетной семьи хочет еще наследников и испытывает «настоящий кайф», когда его жена беременна и все в семье ждут пополнения.
«Я категорически против запрета чего-либо, в том числе запрета абортов! Нет ничего глупее и вреднее! Я исключительно за то, чтобы женщина, стоящая перед выбором — рожать или нет -выбирала первое! Это моя личная точка зрения. Между смертью и жизнью я, лично я, предлагаю выбрать жизнь»,
— объяснил свою позицию Артур Смольянинов, которого обвинили в мужском шовинизме.
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Звёзды , Дарья Мельникова , Артур Смольянинов
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