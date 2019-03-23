Валерия Листьева: почему известный шоумен не общался со своей дочерью

О том, что у Владислава Листьева , кроме сына от второго брака, растет еще и старшая дочь от первого, широкой общественности стало известно только после гибели журналиста. Да и сам Листьев много лет не общался с Валерией. Впервые они должны были увидеться в апреле 1995 года, но в марте Листьева убили, поэтому эта встреча так и не состоялась.

Смерть первенца и уход от беременной жены

С матерью своей единственной дочери Валерии Еленой Есиной Владислав Листьев познакомился еще в юности. Тогда Листьев всерьез занимался легкой атлетикой, а в старших классах даже обучался в спортивной школе-интернате имени братьев Знаменских. Влад и Елена увлекались спортом и были подопечными одного и того же тренера. Благодаря этому обстоятельству их судьбы и переплелись. Свои отношения молодые люди зарегистрировали в 1977 году, когда Листьев поступил на журналистский факультет МГУ

Однако счастливой семьи не получилось. Совместная жизнь Есиной и Листьева началась с трагедии. Первенец супругов появился на свет недоношенным и умер вскоре после рождения. Елена так тяжело переживала смерть ребенка, что ей пришлось обращаться к психологам. С этого момента между Владиславом Листьевым и Еленой Есиной будто выросла стена. Брак не спасла даже вторая беременность Елены. Когда женщина находилась в положении, у ее мужа появилась новая пассия, переводчик Татьяна Лялина

Трагедия в новой семье и популярность

Некоторое время Листьев метался между законной супругой и любовницей, но в конце концов выбрал последнюю. Перед уходом он попросил Есину о том, чтобы та не называла дочь «чудным именем». Поначалу шоумен навещал новорожденную Валерию, гулял с коляской. Но вскоре и без того редкие встречи и вовсе сошли на нет. На Листьева навалились заботы о второй семье. Тем более что спустя год после рождения Валерии Татьяна Лялина подарила журналисту сына Влада. Однако в возрасте трех месяцев мальчик серьезно заболел, и Листьев принялся возить младенца по врачам.

Все перечисленные обстоятельства и оказались основными причинами того, что Владислав Листьев вообще перестал общаться со старшей дочерью. Кроме того, как признавалась в одном из своих интервью сама Валерия, именно тогда на Владислава Николаевича обрушилась небывалая популярность. По словам Листьевой, шоумену просто было некогда строить с ней отношения. Да и Валерия встреч с Листьевым тоже не искала: она была мала, но главное — попросту не знала о том, что знаменитый ведущий программы «Поле чудес» является ее отцом. Мать рассказала ей правду только через несколько лет.

Алименты и не состоявшаяся встреча

Однако окончательно и бесповоротно отношения между Еленой Есиной и Владом Листьевым испортились все же после истории с алиментами. До определенного момента Листьев исправно переводил Есиной деньги. Но когда Татьяна Лялина родила второго сына Александра, шоумен попросил уменьшить размер алиментов. Причем сделал это через суд. Есину такое поведение бывшего мужа оскорбило. Она недоумевала: зачем нужно было обращаться в судебные инстанции, если можно было просто прийти и договориться.

С тех пор ни сама Есина, ни Валерия Листьева не видели. Безусловно, девочке хотелось иметь отца. Тем более что Елена Есина больше так и не вышла замуж, и заменить Валерии отцовское тепло было некому. Поэтому, будучи подростком, Листьева все же начала общаться с Владиславом Николаевичем. Вот только встретиться им никак не удавалось. В конце концов свидание было запланировано на апрель 1995 года, но за месяц до этого Листьев погиб. Тогда Валерии не исполнилось еще и 14 лет.