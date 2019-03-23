Наталья Захарова: почему французский суд отнял дочь у советской актрисы

В 1993 году российская актриса легендарного МХАТа Наталья Захарова вышла замуж за француза Патрика Уари. Спустя 2 года у супругов родилась дочь Мария. Когда же Захарова расторгла брак с Уари, девочку у нее отобрали. Сперва французские власти поместили ребенка в приют, а после и вовсе определили в приемную семью с формулировкой «в связи с удушающей любовью матери».

Синяки и «удушающая любовь»

Актриса МХАТа Наталья Захарова переехала на постоянное место жительства во Францию в 1993 году. Именно тогда она вышла замуж за гражданина этой страны, стоматолога Патрика Уари. Спустя 2 года у супругов родилась дочь Мария. Однако семейная жизнь не заладилась: по некоторым данным, Патрик увлекся наркотиками. Наталья подала на развод. Первоначально французский суд принял решение о том, чтобы оставить девочку с матерью. Уари же в свою очередь получил право на регулярные свидания с ребенком. После того, как 4-летняя Мария побывала в гостях у отца, Захарова обнаружила на ее теле синяки. Артистка написала заявление в полицию, но вскоре дело было закрыто, потому как стражи порядка якобы так и не смогли найти того, кто нанес девочке травмы.

А потом в суд, видимо, в отместку экс-жене, обратился сам Патрик Уари. На время разбирательства дочь Захаровой и Уари поместили в приют. Наталье разрешали видеться с Марией лишь изредка, причем всякий раз требовали, чтобы мать общалась с ребенком исключительно на французском языке. До последнего Захарова была уверена в том, что все образуется. Однако в 1999 году французские власти поместили девочку в приемную семью с формулировкой «в связи с удушающей любовью матери». Наталья Захарова была лишена родительских прав.

Беседа президентов и голодовка

Несмотря на решение суда, Захарова продолжала бороться за дочь. Она подавала многочисленные апелляции, но все было тщетно. Французское правосудие снова и снова продлевало срок нахождения девочки в приемной семье. Дошло до того, что в ситуацию попытался вмешаться президент Российской Федерации Владимир Путин , который встретился по этому поводу с главой Франции Жаком Шираком. Однако Ширак заверил Путина в том, что не имеет никаких рычагов для того, чтобы изменить судебный вердикт.

В отчаянии Наталья Захарова объявила голодовку. Через 15 дней прокурор убедил актрису в том, что она сможет забрать дочь на новогодние праздники. Захарова, которая к тому моменту практически не видела Марию уже 2 года, согласилась даже на эту малость. Но Наталью опять обманули: судья не разрешил ей взять девочку даже на день. Но Захарова сдаваться не собиралась. В общей сложности она билась за ребенка 12 лет, пока ее саму не обвинили в преступлении.

Тюрьма, помилование и поиски дочери

Уголовное дело на Наталью Захарову завели, обвинив ее в попытке поджога квартиры ее бывшего супруга Патрика Уари. Актрису приговорили к 3 годам заключения. Для того, чтобы не оказаться за решеткой, Наталье пришлось покинуть Францию и вернуться в Россию. Но остаться на родине надолго она не смогла: намечалось новое слушание по поводу судьбы ее дочери. В 2010 году актриса прилетела в Париж, откуда ее тут же отправили в одну из женских тюрем Франции. Там Захарова провела несколько месяцев, после чего благодаря российским властям ее для дальнейшего отбытия наказания перевезли на родину. Однако артистка сразу же обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании. Медведев дал свое согласие на освобождение Захаровой.

Нетрудно догадаться, что в том же 2011 году Наталья снова улетела в Париж. Женщина искала дочь, которую к тому моменту уже успели вернуть биологическому отцу Патрику Уари, а тот сразу же сдал Марию в интернат. В течение последних 5 лет Захарова ни разу не видела девочку, а Уари не передавал дочери ни письма, ни подарки от матери. Мало того, Патрик ни разу не забирал Марию из интерната на новогодние праздники. Обо всем этом Наталья узнала, когда наконец нашла дочь. Но только весной 2017 года Захарова наконец написала на своей странице в социальных сетях: «Теперь мы снова вместе: мама и дочка!».