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Марат Башаров живет вместе с Елизаветой Шевырковой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Еще несколько дней назад стало известно о том, что ведущий проекта «Битва экстрасенсов» Марат Башаров и его 32-летняя супруга Елизавета Шевыркова официально получили развод. Однако сам актер настаивает на том, что он продолжает жить в одной квартире с матерью своего сына, утверждая, при этом, что они прекрасно ладят между собой.
«Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?» — приводит «СтарХит» слова Марата Башарова.
После некоторой паузы к телефонной трубке подошла сама Елизавета. К слову, в прессе писали о том, что на суде вместо артиста и его избранницы присутствовали их законные представители. В частности, Нелли Макарова, которая выступала от лица Шевырковой после разбирательств в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила, что экс-супруги якобы достигли устной договоренной по алиментам, после того, как суд развел Марата и Елизавету.
Ранее в своем Instagram избранница актера заявила, что намерена разойтись со своим мужем. Девушка заявила, что она надеется сохранить дружеские отношения с Башаровым. Ведь у них подрастает общий сын Марсель. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ведущий «Битвы эксрасенсов» настаивал на том, чтобы Елизавета не носила его фамилию.
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Звёзды , Марат Башаров , StarHit
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