Марат Башаров живет вместе с Елизаветой Шевырковой

Еще несколько дней назад стало известно о том, что ведущий проекта «Битва экстрасенсов» Марат Башаров и его 32-летняя супруга Елизавета Шевыркова официально получили развод. Однако сам актер настаивает на том, что он продолжает жить в одной квартире с матерью своего сына, утверждая, при этом, что они прекрасно ладят между собой.

«Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком. Дать супругу, чтобы вы успокоились все?» — приводит «СтарХит» слова Марата Башарова.

После некоторой паузы к телефонной трубке подошла сама Елизавета. К слову, в прессе писали о том, что на суде вместо артиста и его избранницы присутствовали их законные представители. В частности, Нелли Макарова, которая выступала от лица Шевырковой после разбирательств в эфире программы «Ты не поверишь!» заявила, что экс-супруги якобы достигли устной договоренной по алиментам, после того, как суд развел Марата и Елизавету.

Ранее в своем Instagram избранница актера заявила, что намерена разойтись со своим мужем. Девушка заявила, что она надеется сохранить дружеские отношения с Башаровым. Ведь у них подрастает общий сын Марсель. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ведущий «Битвы эксрасенсов» настаивал на том, чтобы Елизавета не носила его фамилию.