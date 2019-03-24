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Басков назвал виновных в смерти Началовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Золотой голос России» певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» высказал свое мнение, кто виновен в смерти Юлии Началовой. По его словам, все беды у нее начались во время брака с первым мужем, музыкантом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским.
«Он издевался над ее молодой психикой. Говорил, что она толстая. Ему не нравилась ее фигура. Юля в итоге подсела на те препараты, которые мы, артисты, начинаем принимать, чтобы хорошо выглядеть. Это мочегонные средства, таблетки для похудания. Ей всегда хотелось быть лучшей, красивой, самой желанной, любимой и популярной», — заявил Басков.
Певец также заметил, что не может сказать ничего плохого про второго мужа звезды, футболиста Евгения Алдонина. В этом браке, как он отметил, исполнительница была счастлива. У нее родилась дочка Верочка.
«Также ее подкосила ситуация с гражданским мужем, хоккеистом Александром Фроловым. Я с Сашей познакомился в Америке. Там узнал, что Юли новый бойфренд, популярный хоккеист. Саша решил спустя несколько лет отсудить половину квартиры Юли, которую ей оставил Алдонин. Он посчитал, что имеет на это моральное право. Он содержал ее и решил забрать часть недвижимости», — сказал музыкант.
Басков считает, что именно «история с квартирой» довела Началову до дискомфортного состояния. Она из-за постоянных переживаний уже не так внимательно следила за своим здоровьем. Не хотела показывать, что у нее проблемы. В итоге это и привело к печальному итогу.
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Звёзды , Видео , Александр Фролов , Николай Басков , Евгений Алдонин
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